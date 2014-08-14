《中国新债预测》两年国债利率预测均值3.91%，流动性及收益均缺吸引力

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 招标品种：财政部两年期固息国债
* 招标金额：260亿元人民币
* 招标时间：周五(15日)9:30-10:30
* 受访人数：8位(银行和券商）
* 预测区间：3.85%-4.00%
* 预测均值：3.91%
路透上海8月14日 - 中国财政部周五将跨市场招标发行两年期固息国债。路透调查显示，该期限并非关键期限国债，流动性较差，且相比金融债，国债收益率缺乏吸引力，料明日需求一般，市场利率预测均值落在3.91%，略高于二级。
“两年不是关键期限，流动性差，上一期两年(国债招标)还流标了，明天估计需求也不怎么样。”北京一大型商业银行交易员称。
她并指出，周三招标的一年期国债，投标积极，但主要是高位博边占主，明日两年期品种流动性要弱于一年，预计将压制机构高位博边兴趣，“一年高位拿了还是赚点钱的，两年的，拿了也出不去啊。”
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，两年期品种最新收益率为3.8887%。剩余期限约1.94年的固息国债140015 最新双边报价收益率在3.92%/3.85%。
财政部周三招标的一年期固息国债中标利率高于预期，因其不参与考核，主要需求来自货币基金和外资银行，其余机构虽积极参与投标，但以博取高边际为主，该债最终录得国债年内第三高的投标倍数。
华东一商业银行交易员还提到，受最新信贷数据疲弱提振，最近两个交易日二级现券强势上行，但主要集中在金融债中长端，国债因绝对收益偏低，交易稀疏，收益率变动不算很大，对明日两年期国债需求不太看好。
7月中旬财政部发行的两年期国债中标利率3.99%，远高于预期，且实际中标量233.9亿元人民币，未达260亿元的计划发行规模。
明日新债招标量为260亿元，为今年第19期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债8月18日开始计息，利息按年支付；招标结束至8月20日进行分销，8月22日起上市交易;发行手续费为承销面值的0.05%。（完） (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。