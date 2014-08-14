《路透晚报》--8月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：保持货币信贷总量合理适度增长，缓解企业融资贵--国务院

为缓解企业融资成本高问题，中国国务院出台指导意见称，要保持货币信贷总量合理适度增长，维持流动性平稳适度，为缓解企业融资成本高创造良好的货币环境。

--《财经洞察》中国结构型减税真相：真减税抑或只是放缓税收增速？

结构型减税一直是近两年中国经济下行压力加大时，被视为积极财政政策支持实体经济的重要政策工具。但若将2012年开始营改增试点至财政部公布的增值税、营业税数据汇总梳理，不难看出，中国一方面在实施结构型减税，另一方面，涉及相关税种的税收规模却只增未减，放缓的只是该项税收的增幅而已。

--中国政策：9月1日起启运港退税政策试点口岸扩大至八个--财政部

中国财政部周四宣布，自2014年9月1日起扩大启运港退税政策试点，将适用启运港退税政策的启运地口岸从原来的两个增加至八个。所谓启运港退税政策，即从启运港发往洋山保税港区中转至境外的出口货物，一经确认离开启运港口，即被视同出口并可办理退税。

--中国经济：上海自贸区土地迎来二次开发，存量建设用地可转型综合用地

上海自贸区管委会日前发布通知称，将鼓励地块用途兼容，对于存量用地只需经过补地价即可转性为综合用地，开展集约化程度更高的综合利用开发。目前在上海自贸区现有范围内80%的土地为工业用地。

【金融】

--中国金融：7月央行口径外汇占款减少2亿元，对M2增长贡献大幅下降

中国央行公布低于预期的7月货币信贷数据后，央行调查统计司司长盛松成称，当月央行口径外汇占款减少2亿元，较近五年同期平均新增额少1,225亿元。这表明新增外汇占款对于货币供应的贡献正在大幅下降。

--中国政策：发挥商业保险保障作用和险资长期投资优势--国务院

中国国务院周三发文指出，要把商业保险建成社会保障体系的重要支柱，并发挥保险资金长期投资的独特优势，在保证安全性、收益性前提下，创新保险资金运用方式，提高保险资金配置效率。

【固定收益】

--《分析》中国央行少量放水安抚市场情绪，以宽松护航改革料是持久战

中国央行公开市场本周仍延续14天正回购操作，且维持3.7%利率未变，最终实现净投放140亿元人民币，扭转此前连二周净回笼态势。分析师指出，本周少量净投放不会对相对宽松的流动性造成边际影响，更多是安抚新增信贷与社融双创数年新低的惊讶情绪。鉴于金融稳定在多维的中国货币政策目标中的重要性，短中期内央行都将有意维持流动性的相对宽松。

--中国货币市场：开盘价引导回购利率小降，短期资金供给稍紧但预期仍稳

中国银行间货币市场主要回购利率周四继续小幅走低，受指导意味浓厚的开盘价带动。交易员表示，场内短期资金拆借难度较上日再增，而出资方却倾向融出长期品种，资金期限错配相对明显；而央行公开市场实现小幅净投放对资金面助益有限。

--中国债市动态：宽松预期主导现券延续强势，但情绪宣泄过猛后市或修正

中国银行间市场周四早盘现券收益率续走低，昨日公布的一系列数据令政策宽松预期升温，此前被压抑的市场情绪短暂爆发，在后续买盘的推动下强势得以延续，长期金融债收益率一度再次下滑逾5个基点(bp)。

--中国债市：国债期货拟增期转现及大宗业务，均采用场外交易--消息

中国金融期货交易所正谋求通过丰富业务品种推动场内国债期货业务的发展，两位消息人士周三透露，中金所近期向部分会员下发了期转现及大宗交易业务的调研问卷，拟推出该两类通过场外协商方式交易的业务，丰富机构的业务类型，两种交易都不计入期货场内价格。

【外汇】

--《市场洞察》人民币中间价推进市场化正当其时

人民币兑美元中间价市场化的呼声由来已久，目前不论从汇率改革步骤、市场价格和中间价水平进一步趋同来看，中间价都有条件逐步摆脱政策市，朝着充份体现市场供需和预期变化的路上推进。

--中国汇市：人民币早盘随中间价近持平于上日收盘价，市场保持谨慎

中国人民币兑美周四在上日收盘价6.1544元附近窄幅振荡。中间价低开，与上日收盘价几乎持平。盘面上结购汇基本均衡，市场情绪保持谨慎。“这个位置无论是银行自营还是企业结购汇都比较谨慎。”一股份行交易员认为，目前6.15-16区间的技术阻力位仍未能突破，市场非常小心

--路透调查：人民币多头仓位接近七个月高位，市场看好韩元前景

对人民币的看法为1月底以来最为乐观，在中国经济展现稳定迹象下，投资人增持人民币多仓。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌，有色、钢铁等资源类股跌幅居前

中国股市沪综指周四收跌，有色、钢铁等资源类股跌幅居前。分析师指出，信贷数据公布后，央行的解读报告为市场注入了信心，稳定了市场预期，目前大盘处于调整蓄势的过程中。

--全球金市：中印第二季黄金需求下降但趋势未改，全年预期下修--WGC

世界黄金协会（WGC）报告显示，全球主要两个黄金消费国--中国和印度二季度黄金需求均同比大幅下滑，但考虑到去年同期的突发性增长需求，中印市场二季度表现仍属理性回归，并未脱离最近五年波动区间。

--港股业绩：中移动中期净利倒退8.5%符预期，4G上客量显着增加

以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动周四宣布，今年上半年净利按年倒退8.5%符市场预期；公司7月的4G上客量显着增长，今年目标4G客户量达5,000万户，意味余下五个月的上客量达3,000万户。

--中国个股：平安银行称资产结构改善推动中期净利增长，不良风险可控

中国中型银行--平安银行公布上半年净利大增三成后，该行高层指出，在拨备提升的情况下获得利润高增长，源于资产结构和客户结构的改善，而不良贷款风险仍然可控。

--港股业绩：李宁中期净损扩大三倍，市场忧其有集资需求

中国主要运动品牌--李宁有限公司周四股价一度跌逾5%。此前公司公布中期净损扩大三倍，市场担心其仍有集资需求。

--中国个股：上港集团拟公开出售其与和黄的合资码头公司20%股权

中国大型港口集团--上海国际港务（集团）股份有限公司周四稍晚公告称，拟将其与和记黄埔子公司合资的码头公司--上海明东集装箱码头公司20%股权公开挂牌转让。

--中国数据：7月精炼铜产量63.35万吨，高于6月--国家统计局