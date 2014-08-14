重温稿-《中国新债预测》两年国债利率预测均值3.91%，流动性及收益均缺吸引力

* 招标品种：财政部两年期固息国债

* 招标金额：260亿元人民币

* 招标时间：周五(15日)9:30-10:30

* 受访人数：8位(银行和券商）

* 预测区间：3.85%-4.00%

* 预测均值：3.91%

路透上海8月14日 - 中国财政部周五将跨市场招标发行两年期固息国债。路透调查显示，该期限并非关键期限国债，流动性较差，且相比金融债，国债收益率缺乏吸引力，料明日需求一般，市场利率预测均值落在3.91%，略高于二级。

“两年不是关键期限，流动性差，上一期两年(国债招标)还流标了，明天估计需求也不怎么样。”北京一大型商业银行交易员称。

她并指出，周三招标的一年期国债，投标积极，但主要是高位博边占主，明日两年期品种流动性要弱于一年，预计将压制机构高位博边兴趣，“一年高位拿了还是赚点钱的，两年的，拿了也出不去啊。”

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，两年期品种最新收益率为3.8887%。剩余期限约1.94年的固息国债140015 最新双边报价收益率在3.92%/3.85%。

财政部周三招标的一年期固息国债中标利率高于预期，因其不参与考核，主要需求来自货币基金和外资银行，其余机构虽积极参与投标，但以博取高边际为主，该债最终录得国债年内第三高的投标倍数。

华东一商业银行交易员还提到，受最新信贷数据疲弱提振，最近两个交易日二级现券强势上行，但主要集中在金融债中长端，国债因绝对收益偏低，交易稀疏，收益率变动不算很大，对明日两年期国债需求不太看好。

7月中旬财政部发行的两年期国债中标利率3.99%，远高于预期，且实际中标量233.9亿元人民币，未达260亿元的计划发行规模。

明日新债招标量为260亿元，为今年第19期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。