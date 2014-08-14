欧洲央行月报：地缘政治风险“已然升高”，准备好再度行动

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
“地缘政治风险升高，以及新兴经济体和全球金融市场的发展情况，可能对经济情况不利，包括对能源价格和欧元区产品的全球需求造成冲击，”欧洲央行在月报中表示。
欧洲央行表示，鉴于当前通胀展望，利率仍将维持在当前水准一段时间，但必要时将会采取行动。
月报表示，“必要时欧洲央行(ECB)管理委员会一致承诺在职权范围内也会动用非传统工具，以进一步解决低通胀时期过长的风险。”(完) (编译 田建华/戴素萍;审校 张明钧)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选