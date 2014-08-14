欧洲央行月报：地缘政治风险“已然升高”，准备好再度行动

“地缘政治风险升高，以及新兴经济体和全球金融市场的发展情况，可能对经济情况不利，包括对能源价格和欧元区产品的全球需求造成冲击，”欧洲央行在月报中表示。

欧洲央行表示，鉴于当前通胀展望，利率仍将维持在当前水准一段时间，但必要时将会采取行动。