重发-《全球汇市》欧元兑美元徘徊近九个月低位，受累于欧元区黯淡数据

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* 德法公布疲弱数据后，欧元走势挣扎

* 英镑触及四个月低位，因市场推后升息预期时间

* 新西兰公布强劲零售销售数据，拉抬新西兰元

路透伦敦8月14日 - 欧元兑美元周四徘徊在九个月低位附近，受累于德法黯淡数据。该数据令人对欧元区经济复苏存疑，并使外界预期欧洲央行会有更多刺激举措。

德国经济第二季意外萎缩，为逾一年来首次。这让市场再度怀疑欧洲经济复苏力度。之前有数据显示意大利经济滑入衰退，法国经济活动也陷入停滞。

德国GDP数据公布后，欧元/美元跌至日低1.3348美元，逼近本月稍早触及的低点1.3333美元。随后欧元小幅反弹至1.3365，日内持平。

“整体情况是欧洲疲软，这将持续令欧元承压，”摩根士丹利的欧洲外汇策略主管Ian Stannard称。

“这凸显10国集团之间的差异，多数国家经济数据不尽人意，而美国是唯一例外，这给美元带来全线支撑。”

欧元区国内生产总值(GDP)数据定于0900GMT公布，预计较上季仅增长0.1%。从已经公布的成员国数据来看，这样的增幅也不太可能实现。

周三公布的数据显示，欧元区6月工业生产意外较前月下滑0.3%，较上年同期持平。

**英镑走势困顿**

英镑也走势困顿，兑美元 触及四个月低点1.6657美元，较7月中期所及的近六年高点下跌3%，或逾0.05美元。

英镑处于守势，周三英国央行暗示不急于升息，使投资者感到意外。

卡尼周三强调，央行考虑升息时机时将重视薪资和劳工成本，也同时腰斩央行对薪资增长的预测，让市场措手不及。

而仅数月之前，卡尼警告投资者没有适度反映央行提前升息的机率，这一席话推动英镑大涨。

Praevidentia Strategy驻东京市场策略师Masafumi Yamamoto表示，由于卡尼的言论发生转变，所以很难找到买进英镑的理由。

“我认为，我们可能开始看到大家顺应当前的势头，大举建立空头部位，”他说。

新西兰第二季零售销售优于预期，给予新西兰元一些提振，推升新西兰元 上涨至一周高点0.8490美元。

新西兰元最新报0.8484，日内上涨0.3%。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3357 1.3364 -0.05 -2.82 1.3745

美元/日圆 102.44 102.41 +0.03 -2.72 105.30

欧元/日圆 136.84 136.86 -0.01 -5.39 144.63

美元/瑞郎 0.9073 0.9074 -0.01 +1.62 0.8928

英镑/美元 1.6672 1.6686 -0.08 +0.70 1.6556

美元/加元 1.0900 1.0910 -0.09 +2.64 1.0620

澳元/美元 0.9306 0.9302 +0.04 +4.41 0.8913

新西兰元/美元 0.8491 0.8455 +0.43 +3.47 0.8206

欧元/瑞郎 1.2123 1.2127 -0.03 -1.21 1.2271

欧元/英镑 0.8010 0.8007 +0.04 -3.46 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1854 9.1879 -0.03 +3.82 8.8474

美元/挪威克朗 6.1521 6.1590 -0.11 +1.41 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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