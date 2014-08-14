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债券 | 2014年 8月 14日 星期四 16:37 BJT

德国财政：去年公共债务总规模下滑，为二战后首见

路透柏林8月14日 - 德国联邦统计局周四表示，德国规模约2兆(万亿)欧元的公共债务，去年出现下滑，为战后1950年开始有记录以来首见，因国营坏账银行的有毒资产减少。

德国联邦政府、16个联邦州、地方政府以及社会保障金的合并债务规模下降了1.5%，或303亿欧元。德国整体债务降至2.04兆欧元。

联邦统计局称，债务下降最多的是社会保障金，减少比例为5.2%。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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