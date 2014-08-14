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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 16:45 BJT

中国数据：7月精炼铜产量63.35万吨，高于6月--国家统计局

路透北京8月14日 - 中国国家统计局周四发布的数据显示，中国7月精炼铜(铜)产量63.35万吨，同比增加16.5%；原铝(电解铝)产量197.7万吨，同比增加7.2%。

当月铁矿石产量1.367亿吨，环比下降1.9%。

统计局此前数据显示，中国6月精炼铜产量62.34万吨；原铝产量195万吨；铁矿石产量1.393亿吨。

中国是全球最大的精炼铜生产国和消费国。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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