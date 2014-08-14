中国数据：7月精炼铜产量63.35万吨，高于6月--国家统计局

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透北京8月14日 - 中国国家统计局周四发布的数据显示，中国7月精炼铜(铜)产量63.35万吨，同比增加16.5%；原铝(电解铝)产量197.7万吨，同比增加7.2%。
当月铁矿石产量1.367亿吨，环比下降1.9%。
统计局此前数据显示，中国6月精炼铜产量62.34万吨；原铝产量195万吨；铁矿石产量1.393亿吨。
中国是全球最大的精炼铜生产国和消费国。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。