欧洲汇市：英镑/美元创四个月新低，市场推迟英国加息时点预期

交易员表示，英国央行在周三发布季度通胀报告后，投资者仍在解除多头仓位。6月时央行总裁卡尼曾表示，货币政策收紧可能会早于多数人的预期。在此之后，投资者作出多头押注。

但周三的英国央行报告以及卡尼在新闻发布会上温和的言论，让投资者将预期央行加息时点由2014年底推迟到明年初。英国央行在报告中将薪资成长预估削减了一半，卡尼也表示获利增长的速度将会决定加息时间。

英镑银行隔夜拆款利率 目前反映央行可能在3月升息，先前则显示有些微的机率在12月加息。

英镑兑美元 下跌0.1%，报1.6657美元，为4月中旬迄今最低，周三时曾创下逾六个月最高单日降幅。英镑自7月中旬触及六年高位1.7192美元以来，已经下滑了近3%。