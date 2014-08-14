欧洲汇市：英镑/美元创四个月新低，市场推迟英国加息时点预期

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
交易员表示，英国央行在周三发布季度通胀报告后，投资者仍在解除多头仓位。6月时央行总裁卡尼曾表示，货币政策收紧可能会早于多数人的预期。在此之后，投资者作出多头押注。
但周三的英国央行报告以及卡尼在新闻发布会上温和的言论，让投资者将预期央行加息时点由2014年底推迟到明年初。英国央行在报告中将薪资成长预估削减了一半，卡尼也表示获利增长的速度将会决定加息时间。
英镑银行隔夜拆款利率 目前反映央行可能在3月升息，先前则显示有些微的机率在12月加息。
英镑兑美元 下跌0.1%，报1.6657美元，为4月中旬迄今最低，周三时曾创下逾六个月最高单日降幅。英镑自7月中旬触及六年高位1.7192美元以来，已经下滑了近3%。
欧元兑英镑 升至六周高点0.80215英镑，延续周三涨幅。英镑贸易加权指数触及6月12日以来最低。(完) (编译 王洋/洪曦; 审校 张明钧/龚芳)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。