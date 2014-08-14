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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 17:04 BJT

《路透晚报》--8月14日日间新闻摘要（国际版）

--欧元债市：10年期德债收益率触及纪录低点，欧元区经济成长遇阻

德国10年期公债收益率周四降至纪录低点，之前欧元区两大经济体的数据令人失望，让市场预计欧洲央行将不得不再次放宽政策。

据TRADEWEB，德国10年期公债期货收益率一度跌破1%至0.998%。法国10年期公债期货收益率跌至纪录低点1.392%。

--金属期市：伦敦期铜跌至七周低位，因忧心中国经济

伦敦期铜跌至6月末以来最低位，因中国房地产增长显示出降温迹象，且市场仍担忧地缘政治紧张局势或将损及欧洲经济复苏。

0732GMT，LME三个月期铜跌0.3%至每吨6,862美元，为6月25日以来最低，上日曾下跌1.2%。

--国际油市：布兰特原油跌破104美元，受供应充足和需求担忧打击

布兰特原油跌至每桶104美元下方，因供应充足及对需求疲弱的担忧所致，即便伊拉克和乌克兰的政治动荡仍在继续。上日布兰特原油曾短暂由13个月低点反弹。

0845 GMT，9月布兰特原油期货下跌0.11美元至104.17美元，稍早一度跌破104美元。该合约周四到期。美国原油期货下跌0.20美元，报每桶97.39。

--全球金市：现货金持稳，美国疲弱数据和避险需求提供支撑

现货金价守住在海外市场录得的涨幅，美国疲弱的零售销售数据和地缘政治紧张情势，提振黄金的避险魅力，不过股市上涨可能会限制金价涨幅。

0848GMT，现货金小涨至每盎司1,315.80美元，上日上涨0.3%。美国期金涨2.6美元，报1,317.1美元。 (完) (整理 田建华; 审校 戴素萍)
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