《路透晚报》--8月14日日间新闻摘要（国际版）

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
--欧元债市：10年期德债收益率触及纪录低点，欧元区经济成长遇阻
德国10年期公债收益率周四降至纪录低点，之前欧元区两大经济体的数据令人失望，让市场预计欧洲央行将不得不再次放宽政策。
据TRADEWEB，德国10年期公债期货收益率一度跌破1%至0.998%。法国10年期公债期货收益率跌至纪录低点1.392%。
--金属期市：伦敦期铜跌至七周低位，因忧心中国经济
伦敦期铜跌至6月末以来最低位，因中国房地产增长显示出降温迹象，且市场仍担忧地缘政治紧张局势或将损及欧洲经济复苏。
0732GMT，LME三个月期铜跌0.3%至每吨6,862美元，为6月25日以来最低，上日曾下跌1.2%。
--国际油市：布兰特原油跌破104美元，受供应充足和需求担忧打击
布兰特原油跌至每桶104美元下方，因供应充足及对需求疲弱的担忧所致，即便伊拉克和乌克兰的政治动荡仍在继续。上日布兰特原油曾短暂由13个月低点反弹。
0845 GMT，9月布兰特原油期货下跌0.11美元至104.17美元，稍早一度跌破104美元。该合约周四到期。美国原油期货下跌0.20美元，报每桶97.39。
--全球金市：现货金持稳，美国疲弱数据和避险需求提供支撑
现货金价守住在海外市场录得的涨幅，美国疲弱的零售销售数据和地缘政治紧张情势，提振黄金的避险魅力，不过股市上涨可能会限制金价涨幅。
0848GMT，现货金小涨至每盎司1,315.80美元，上日上涨0.3%。美国期金涨2.6美元，报1,317.1美元。 (完) (整理 田建华; 审校 戴素萍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。