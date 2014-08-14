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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 16:46 BJT

中国个股：上港集团拟公开出售其与和黄的合资码头公司20%股权

路透上海8月14日 - 中国大型港口集团--上海国际港务（集团）股份有限公司 周四稍晚公告称，拟将其与和记黄埔 子公司合资的码头公司--上海明东集装箱码头公司20%股权公开挂牌转让。

公告指出，该部分股权将在上海联合产权交易所挂牌出让，首次挂牌价拟不低于明东公司评估值扣除上半年拟分配利润的20%。

明东公司注册资本40亿元人民币，上港集团与和记港口外高桥（香港）公司各占50%股权，目前经营外高桥五期和六期码头，其中六期集装箱码头为租赁经营。截止6月底，该公司净资产为43.8亿元，上半年实现净利3.4亿元。

公告未解释此次出让的具体原因，公告仅指出，本次股权转让符合公司战略发展需要， 有利于公司的实际经营。

上港集团周四收报4.61元，跌0.04元或0.86%。（完）

欲了解详情，可点选上证所网站　here　 (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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