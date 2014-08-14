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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 17:06 BJT

新兴汇市：亚币普遍上涨，韩元触及近一个月高位

区域货币普遍上涨，因预期主要国家央行将持续推动货币政策刺激。马币(林吉特) 及泰铢 均在海外资金买兴推动下上涨。

印尼卢比 小涨，但表现落后于多数区域货币，因印尼央行公布第二季经常帐赤字大于预期。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.40 102.42 +0.02 +2.81 105.28

坡元 1.2467 1.2493 +0.21 +1.32 1.2632

台币 30.045 30.065 +0.07 -0.32 29.950

韩元 1020.95 1028.90 +0.78 +3.37 1055.40

泰铢 31.85 32.01 +0.50 +3.17 32.86

菲律宾披索 43.67 43.97 +0.70 +1.68 44.40

印尼卢比 11670.00 11690.00 +0.17 +4.20 12160.00

印度卢比 61.03 61.22 +0.32 +1.27 61.80

马币 3.1785 3.1935 +0.47 +3.05 3.2755

人民币 6.1520 6.1544 +0.04 -1.59 6.0539

(完)

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(编译 张明钧; 审校 王洋/艾茂林)
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