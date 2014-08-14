台湾股市：MSCI连四季调降新兴市场指数权重，影响料有限

路透台北8月14日 - 国际指数编制机构MSCI明晟 周四宣布，连续第四季调降台股在“全球新兴市场指数”的权重，也同时调降台股在“亚洲除日本指数”的权重。

证交所表示，本次台股在“全球新兴市场指数”遭调降0.07个百分点至12.0%，“亚洲除日本指数”则降0.04百分点至15.75%。

惟证交所也指出，MSCI调升台股在“全球标准型指数”的权重至1.34%，调幅0.01百分点。前述相关指数调整将于9月1日生效。

台湾资产管理业者指出，MSCI已连续四季调降台股在“全球新兴市场指数”的权重。主要是受到边境国家纳入新兴市场指数的排挤，相对压缩台股权重空间。

摩根投信执行董事叶鸿儒表示，不同于5月与11月的半年度调整会有较明显升降幅，台股即便遭到MSCI双降，调降幅度并没有太大，亦未有新增或剔除成份股，再者，台湾经济基本面并没有变差，预估对股市影响相对有限。

元大宝来投信基金经理陈思蓓也称，台湾本次调整结果不会大幅影响台股后续走势。近期外资对台股买卖金额不高，台币汇率无大幅度波动，今年以来外资买超台股逾3,000亿台币，显然外资目前对于台股仍偏多操作。