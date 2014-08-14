台湾股市：MSCI连四季调降新兴市场指数权重，影响料有限

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北8月14日 - 国际指数编制机构MSCI明晟 周四宣布，连续第四季调降台股在“全球新兴市场指数”的权重，也同时调降台股在“亚洲除日本指数”的权重。
证交所表示，本次台股在“全球新兴市场指数”遭调降0.07个百分点至12.0%，“亚洲除日本指数”则降0.04百分点至15.75%。
惟证交所也指出，MSCI调升台股在“全球标准型指数”的权重至1.34%，调幅0.01百分点。前述相关指数调整将于9月1日生效。
台湾资产管理业者指出，MSCI已连续四季调降台股在“全球新兴市场指数”的权重。主要是受到边境国家纳入新兴市场指数的排挤，相对压缩台股权重空间。
摩根投信执行董事叶鸿儒表示，不同于5月与11月的半年度调整会有较明显升降幅，台股即便遭到MSCI双降，调降幅度并没有太大，亦未有新增或剔除成份股，再者，台湾经济基本面并没有变差，预估对股市影响相对有限。
元大宝来投信基金经理陈思蓓也称，台湾本次调整结果不会大幅影响台股后续走势。近期外资对台股买卖金额不高，台币汇率无大幅度波动，今年以来外资买超台股逾3,000亿台币，显然外资目前对于台股仍偏多操作。
台湾股市 周四开高微幅收低，表现逊于亚洲区域股市。外资及陆资在台股小幅卖超3.74亿台币，由上日的买超转为卖超。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。