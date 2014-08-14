CNH动态：离岸即期在6.15关键点位交易谨慎，市场出现分化

路透香港8月14日 - 离岸人民币现汇周四小幅走升，并接近五个月以来的高点，交投在6.15附近愈发谨慎。交易人士认为，6.15一线正处于的阻力位，在此交易点位市场出现了分化，预计即期汇率短期内盘整，或将形成短期盘整格局。

“美元兑人民币即期汇率仍处于双顶后下行通道中，6.15一线正处于今年回档50%形成的阻力位，在此交易点位市场出现了分化，并愈发谨慎。”一位中资大行交易员称，企业客户在经历了去年和今年上半年的行情，一定程度上扭转了追涨杀跌的特点， 6.15价位会否出现大量客盘买盘有待观察。

她认为，从后市看，美元兑人民币汇率面临承压，但整体看不太可能出现人民币单边升值的行情，保持阶段性贬值或者升值交替性双向波动更加合理。

星展银行(香港)经济研究部经济师周洪礼最近报告表示，在中国央行减少干预人民币汇率后，短期人民币走势将回归经济基本面，加上人民币国际化的大前提下，短期及中期人民币仍将温和升值。

本地时间下午5:19时，离岸人民币现汇 报6.1520，上日收盘在6.1589，盘中高点在6.1518,一度接近本周一盘中五个月来的高点6.1513。人民币中间价 今日低开在6.1545，上日在6.1533。

在岸汇价 周四在上日收盘价附近窄幅振荡，最终小幅收升，收盘价并创下3月14日以来的五个月新高，盘面上结购汇基本均衡，市场情绪保持谨慎。

近期，CNH和CNY（在岸）市场互动更显明显，周四两地即期价差已收窄到十几个点子间。

同时间，无本金远期外汇(NDF)，一年期 报6.2310/6.2340，涨0.1%，上日在6.2370。

全球汇市上，欧元兑美元周四徘徊在九个月低位附近，受累于德法黯淡数据。该数据令人对欧元区经济复苏存疑，并使外界预期欧洲央行会有更多刺激举措。英镑也走势困顿，兑美元 触及四个月低点1.6657美元。（完）

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