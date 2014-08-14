CNH动态：离岸即期在6.15关键点位交易谨慎，市场出现分化

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港8月14日 - 离岸人民币现汇周四小幅走升，并接近五个月以来的高点，交投在6.15附近愈发谨慎。交易人士认为，6.15一线正处于的阻力位，在此交易点位市场出现了分化，预计即期汇率短期内盘整，或将形成短期盘整格局。
“美元兑人民币即期汇率仍处于双顶后下行通道中，6.15一线正处于今年回档50%形成的阻力位，在此交易点位市场出现了分化，并愈发谨慎。”一位中资大行交易员称，企业客户在经历了去年和今年上半年的行情，一定程度上扭转了追涨杀跌的特点， 6.15价位会否出现大量客盘买盘有待观察。
她认为，从后市看，美元兑人民币汇率面临承压，但整体看不太可能出现人民币单边升值的行情，保持阶段性贬值或者升值交替性双向波动更加合理。
星展银行(香港)经济研究部经济师周洪礼最近报告表示，在中国央行减少干预人民币汇率后，短期人民币走势将回归经济基本面，加上人民币国际化的大前提下，短期及中期人民币仍将温和升值。
本地时间下午5:19时，离岸人民币现汇 报6.1520，上日收盘在6.1589，盘中高点在6.1518,一度接近本周一盘中五个月来的高点6.1513。人民币中间价 今日低开在6.1545，上日在6.1533。
在岸汇价 周四在上日收盘价附近窄幅振荡，最终小幅收升，收盘价并创下3月14日以来的五个月新高，盘面上结购汇基本均衡，市场情绪保持谨慎。
近期，CNH和CNY（在岸）市场互动更显明显，周四两地即期价差已收窄到十几个点子间。
同时间，无本金远期外汇(NDF)，一年期 报6.2310/6.2340，涨0.1%，上日在6.2370。
全球汇市上，欧元兑美元周四徘徊在九个月低位附近，受累于德法黯淡数据。该数据令人对欧元区经济复苏存疑，并使外界预期欧洲央行会有更多刺激举措。英镑也走势困顿，兑美元 触及四个月低点1.6657美元。（完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。