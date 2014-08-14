版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 17:58 BJT

《焦点》欧元区第二季经济停滞不前，复苏前景蒙上阴霾

葡萄牙第二季经济按季增长0.6%，第一季为萎缩0.6%。葡萄牙今年稍早脱离了国际援助。

另一数据显示，欧洲统计局确认欧元区7月通胀率降至近五年低点，令欧洲央行(ECB)无法对通缩风险放松警戒。

欧元区7月消费者物价同比仅上涨0.4%，为2009年10月以来最低按年增幅，当时为下滑0.1%。

核心通胀同比增幅连续第二个月持于0.8%。(完)

(编译 戴素萍/田建华/艾茂林; 审校 王洋/蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐