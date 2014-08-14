《焦点》欧元区第二季经济停滞不前，复苏前景蒙上阴霾

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
葡萄牙第二季经济按季增长0.6%，第一季为萎缩0.6%。葡萄牙今年稍早脱离了国际援助。
另一数据显示，欧洲统计局确认欧元区7月通胀率降至近五年低点，令欧洲央行(ECB)无法对通缩风险放松警戒。
欧元区7月消费者物价同比仅上涨0.4%，为2009年10月以来最低按年增幅，当时为下滑0.1%。
核心通胀同比增幅连续第二个月持于0.8%。(完)
(编译 戴素萍/田建华/艾茂林; 审校 王洋/蔡美珍)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。