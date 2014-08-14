中国债市：IRS有起有落约10个bp波动，国办降社融成本意见引遐想

路透上海8月14日 - 中国银行间市场人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四有起有落，全日波动在10bp左右。尽管午后收益率曾现短暂上行，但国务院办公厅出台降低社会融资成本的文件后，IRS则出现一波较快的下跌。

交易员们指出，在超预期的经济数据带动下，市场短期预期发生转变，债券市场做多情绪逐渐蔓延，央行维持公开市场净投放，加之中央多次强调降低企业融资成本，在对资金面维持稳定的预期下，短端下行空间有限，但短期内市场仍有继续看低中长端利率的交易热情。

“都在预期弱刺激变强刺激，短端曲线下得更快，但如何后续没有政策进一步兑现，曲线将更趋扁平化。”上海知名货币经纪公司的交易员称。

中国国务院周四出台具体措施缓解企业融资贵，要求保持货币信贷总量合理适度增长，维持流动性平稳适度，落实好“定向降准”措施，强调要通过定向宽松为棚改、铁路、小微企业等领域提供有力支持。

指导意见还表示，要设立银行业金融机构存款偏离度指标，研究将其纳入银行业金融机构绩效评价体系扣分项，约束银行业金融机构存款“冲时点”行为；并引导商业银行优化内部考核机制，适当降低存款、资产规模等总量指标的权重。

另有北京一商业银行交易员指出，国办降低企业融资成本的指导意见重燃债市做多情绪，IRS利率迅速回落，1y repo回到3.60左右，5y repo 在3.91-3.92附近密集成交，曲线较上一交易日明显扁平化。

“短期内市场仍有继续看低中长端利率的交易热情。”该交易员称。

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.5500/3.6480 3.5860/3.6740 3.7800/3.8720 3.9300/4.0180 3.9280/4.2340

上日 3.5988/3.6975 3.6438/3.7275 3.8467/3.9325 4.0175/4.1075 4.0167/4.3367

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变动 -0.0488/-0.0495 -0.0578/-0.0535 -0.0667/-0.0605 -0.0875/-0.0895 -0.0887/-0.1027

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。

中国外汇交易中心统计数据显示，2014年7月人民币IRS成交的名义本金总额为3,035.98亿元，较6月的3,008.32亿元稍增。(完)