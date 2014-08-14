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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 18:15 BJT

德国经济：在今年余下时间很可能恢复增长--经济部长

路透柏林8月14日 - 德国经济部长加布利尔表示，德国国内生产总值(GDP)在今年剩余时间很可能恢复增长。此前公布的数据显示，第二季德国经济萎缩0.2%。

加布利尔称，来自东欧和中东的风险，以及欧元区疲软已经导致德国经济暂时下滑。

这位经济部长在声明中称，“今年剩余时间德国经济增长率可能恢复，但是来自海外风险的无疑加剧。”(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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