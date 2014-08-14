德国经济：在今年余下时间很可能恢复增长--经济部长

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透柏林8月14日 - 德国经济部长加布利尔表示，德国国内生产总值(GDP)在今年剩余时间很可能恢复增长。此前公布的数据显示，第二季德国经济萎缩0.2%。
加布利尔称，来自东欧和中东的风险，以及欧元区疲软已经导致德国经济暂时下滑。
这位经济部长在声明中称，“今年剩余时间德国经济增长率可能恢复，但是来自海外风险的无疑加剧。”(完)
(编译 田建华; 审校 艾茂林)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。