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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 17:03 BJT

台湾债市：103/10期五年公债中，银行业卖超10.5亿台币

路透台北8月15日 - 台湾柜台买卖中心周五公
布，债券等殖成交系统中，五年公债103/10A0311
0=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     16.50     27.00       -10.50
     票券业      1.00      1.00            0
     证券业     20.00      9.50       +10.50
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