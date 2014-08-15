重温稿-台湾货币市场：韩国降息无碍短率平稳走势，拆款市况平稳

* 短率持稳，未受国库券标售及韩国降息影响

* 高雄恢复上班，短票发行量增加

* 券商于次级市场卖公债，RP调度需求低

记者 董永年

路透台北8月14日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。资金调度人士表示，今日市况大致平稳，未受国库券得标利率偏低以及韩国降息等讯息影响，利率维持既有区间。

昨日标售的182天期国库券利率远低于预期，资金调度人士猜测，此与特定外资保管行资金偏多有关，但不会影响近期短率走势。至于韩国今日降息以及中国因经济数据不如预期引发的降息猜测，他们认为台湾跟进机率极低，但应留意是否影响市场对升息时程可能递延的预期。

“台湾实质利率远低于韩国与大陆，我们已经没空间了。”一位大型票券商交易员说。

资金调度人士指出，今日拆款市况平平。分配不均的情形虽有，但不明显，因此纵有缺口也不大。外商银部分，有承做外资证券款的保管行资金偏多，可能与近期股市回档，外资先获利了结但尚未汇出，以及陆续领到现金股息有关。

台湾央行周三代财政部标售的182天期国库券，决标贴现率为0.41%，远低于市场预期。此得标利率较今年1月财政部标售同天期国库券决标贴现率0.497%走跌8.7基点。

韩国央行周四一如预期降息，为15个月来首次，此举料为屈服于政府压力，以提振内需。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.420%，也与上日相同；一周拆款利率区间在0.380-0.440%，上日区间在0.380-0.430%。

**短票发行量增加**

近日受豪雨侵袭的高雄市，今日恢复上班，由于累积的到期短票续发，使得今日发票量较大。成交利率未受昨日国库券标售利率走低影响，仍维持在既有区间。

“高雄这两天积起来的量，与台北差不多。”一家大型票券商交易员表示。

另一小型票券商则指出，高雄客户受豪雨影响导致短票发行递延两天，后来决定不发了，对市况影响不大。

票券商指出，昨日182天国库券标售利率走低，结果并未出乎预料。因近期外商银行买票额度都有持续开出，天期在90天内的成交利率没有变动，一方面显示外商银的资金没有减少，一方面也显示不担心央行在短期内升息。

与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交0.59%-0.60%间，0.61%稀缺；特定大型金融机构的买票利率则在0.62%、0.65%，因资金多缺不一，银行水位开价不同。台湾集保资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率为0.587%，较周二的0.600%下滑。

台湾央行周共发行2,237.3亿台币存单，与今日存单到期金额2,236.8亿相较，存单发行余额增0.5亿。

本周存单到期金额1兆250.55亿台币，资金到期情况分别为周五759.5亿台币。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为负51亿台币，累积超额准备为负1,035亿台币、加计前期1%的超额准备为357亿台币。

**券商资金缺口有限**

台湾债券市场附买回(RP)利率持稳。资金调度人士认为，8月份为台湾公债筹码发行空窗期，且近期台债殖利率已来到波段相对低位，券商端偏向获利了结，令券商资金缺口不大、RP券源减少，而整体资金情势偏松，RP利率可望续稳既有区间。

证券端资金调度人士指出，券商端上日对五年热券103/10 卖超幅度扩大至17.5亿台币，已连续第三日获利了结该券，对券商端现金水位有所挹注，部分券商转向客户端解掉公债RP，预期短线RP利率仍将维持在现有区间不变。

“ 最近都没什么资金缺口。”一证券商交易员说。

另有一位证券交易员指出，目前投信端承作跨月RP的意愿并不高，料投信端跨月RP需求要等到月底最后一周才会趋于明显，至于寿险跟银行端部分客户则已可接受以区间低位利率承作跨月RP。

此外，一大型票券商交易员表示，月中整体资金情势平稳，且RP券源偏少，令RP成交利率表现持稳。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，大致持平于上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.54-0.55%，同于上日。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。