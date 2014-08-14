更新版-新加坡疑似埃博拉病例系一场虚惊--报道

(本文由路透中文网编译提供)

（新增病例细节）

路透新加坡8月14日 - 新加坡《海峡时报》报道称，周四被送往新加坡一家医院隔离病区的一名尼日利亚女性并未感染埃博拉病毒。

报道称，这家公立医院的负责人Philip Choo表示，这是一场虚惊，这名女性已经出院。

Choo指出，这名女性的详细病史显示她“没有接触过任何疑似或确诊的埃博拉患者”。

报道称，这名女性50多岁，据信是在近期乘飞机进入新加坡的，并因发烧到医院急诊科就医。

根据世界卫生组织的数据，今年西非爆发的埃博拉疫情已经导致1,069人丧生，感染及疑似感染病例已经增至1,975人，其中绝大多数分布在几内亚、利比里亚和塞拉利昂。

亚洲尚未出现埃博拉病毒感染确诊病例。（完）