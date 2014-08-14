更新版-新加坡疑似埃博拉病例系一场虚惊--报道

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
（新增病例细节）
路透新加坡8月14日 - 新加坡《海峡时报》报道称，周四被送往新加坡一家医院隔离病区的一名尼日利亚女性并未感染埃博拉病毒。
报道称，这家公立医院的负责人Philip Choo表示，这是一场虚惊，这名女性已经出院。
Choo指出，这名女性的详细病史显示她“没有接触过任何疑似或确诊的埃博拉患者”。
报道称，这名女性50多岁，据信是在近期乘飞机进入新加坡的，并因发烧到医院急诊科就医。
根据世界卫生组织的数据，今年西非爆发的埃博拉疫情已经导致1,069人丧生，感染及疑似感染病例已经增至1,975人，其中绝大多数分布在几内亚、利比里亚和塞拉利昂。
亚洲尚未出现埃博拉病毒感染确诊病例。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。