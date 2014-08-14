香港个股：高鑫零售称下半年消费市道不见改善，新增门店计划不变

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港8月14日 - 中国领先的大卖场运营商--高鑫零售 周四表示，整体消费市场增长放缓的情况，在下半年不会有明显改善，但今年新增50门店的目标没有改变。
高鑫此前公布，至2014年6月30日止的中期净利为17.1亿元人民币，按年升8.5%。中期营业额480.38亿元人民币，按年升7.9%。
在此期间，同店销售增长为零，去年同期为4%。公司表示，同店销售增长乏力主要由于整体消费市场增长放缓，客户可接触的消费渠道更多元化及缺乏新消费刺激所致，尤其受到政府给予节能家电补贴到期的影响。
集团首席财务官兼欧尚中国首席财务官Jean-Patrick PAUFICHET说，“至今并未看到市场情况有何改善，预计全年同店销售情况将与上半年持平。”
公司同时指出，今年1月推出的电子商务“飞牛网(feiniu.com)”,尽管尚未对公司获利带来贡献，但将成为未来的成长动力。公司将以促进流量、占领市场的为其经营策略。
“飞牛网不是补充性的，它是未来我们成长的动力，”集团执行董事兼大润发中国主席黄明端说，“对于互联网产业，公司将以有别于传统商业的思维对其经营，主要策略是促进流量，占领市场。当流量达到一个程度后，量变就会发生质变。”
黄明端表示，飞牛网目前的亏损均已考虑在计划中，上半年对利润拖累低于3%，”我们希望全年控制在不要超过4%。”
新兴的电子商务挟着便捷、快速等优势汹汹来袭，令高鑫等传统零售业者不得不亟思回应之道。截至上半年，“飞牛网”已有75万注册用户，其中活跃用户占22%，达16.5万。目前已有12万个可供线上销售的自营商品，包括快消品、日用百货、家电、时尚、母婴产品及进口商品。
高鑫今年上半年开设4间综合性大卖场，预计下半年9-12月将迎来开店高峰期，集团有信心完成全年开设50家卖场的目标。
高鑫今日收盘跌2.68%至9.44港元，跌幅大于大盘恒生指数 跌0.36%；过去一年来跌11.17%。（完） (发稿 张亚璇; 审校 李珊珊／杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。