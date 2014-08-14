香港个股：高鑫零售称下半年消费市道不见改善，新增门店计划不变

路透香港8月14日 - 中国领先的大卖场运营商--高鑫零售 周四表示，整体消费市场增长放缓的情况，在下半年不会有明显改善，但今年新增50门店的目标没有改变。

高鑫此前公布，至2014年6月30日止的中期净利为17.1亿元人民币，按年升8.5%。中期营业额480.38亿元人民币，按年升7.9%。

在此期间，同店销售增长为零，去年同期为4%。公司表示，同店销售增长乏力主要由于整体消费市场增长放缓，客户可接触的消费渠道更多元化及缺乏新消费刺激所致，尤其受到政府给予节能家电补贴到期的影响。

集团首席财务官兼欧尚中国首席财务官Jean-Patrick PAUFICHET说，“至今并未看到市场情况有何改善，预计全年同店销售情况将与上半年持平。”

公司同时指出，今年1月推出的电子商务“飞牛网(feiniu.com)”,尽管尚未对公司获利带来贡献，但将成为未来的成长动力。公司将以促进流量、占领市场的为其经营策略。

“飞牛网不是补充性的，它是未来我们成长的动力，”集团执行董事兼大润发中国主席黄明端说，“对于互联网产业，公司将以有别于传统商业的思维对其经营，主要策略是促进流量，占领市场。当流量达到一个程度后，量变就会发生质变。”

黄明端表示，飞牛网目前的亏损均已考虑在计划中，上半年对利润拖累低于3%，”我们希望全年控制在不要超过4%。”

新兴的电子商务挟着便捷、快速等优势汹汹来袭，令高鑫等传统零售业者不得不亟思回应之道。截至上半年，“飞牛网”已有75万注册用户，其中活跃用户占22%，达16.5万。目前已有12万个可供线上销售的自营商品，包括快消品、日用百货、家电、时尚、母婴产品及进口商品。

高鑫今年上半年开设4间综合性大卖场，预计下半年9-12月将迎来开店高峰期，集团有信心完成全年开设50家卖场的目标。