中国新债：北京下周四将招标105亿自发自还地方债，期限五、七和10年

路透北京8月14日 - 中国北京市财政局周四公告称，将于下周四(21日)招标发行总额105亿元人民币固息地方债，期限包括五年、七年和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，本次五、七、10年品种计划发行规模分别为42亿元、31.5亿元和31.5亿元，五年和七年品种利息按年支付，10年品种按半年付息。

具体招标时间为8月21日上午9:50-10:30，采用单一价格荷兰式招标，标的为利率。投标标位区间为招标日前1-5个工作日中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为五、七、10年的国债收益率算数平均值上浮0-15%。

上述三期债8月22日开始发行并计息。发行手续费为承销面值的千分之一。中债资信评估对北京市政府债券信用评级为AAA。

本次发行主承销商包括工行 、农行 、建行 、交通银行 等八家银行。

目前广东、山东、江苏、江西及宁夏回族自治区都已陆续完成了地方债自发自还招标，根据已公布日程，青岛市和浙江省将分别在下周一、下周二发行25亿元和137亿元的固息地方债。

今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。

此前中国财政部公布，今年4,000亿元地方债发行规模内，上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元；其中，江苏获准发债规模最高174亿元。

2014年地方政府债券自发自还试点包括：上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛10个省市。并且规定五年、七年和10年债券比例为4:3:3。 (完)

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