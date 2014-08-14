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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 18:41 BJT

中国能源：7月全社会用电量5,097亿千瓦时，同比增长3.0%--国家能源局

路透北京8月14日 - 中国国家能源局周四称，7月全社会用电量5,097亿千瓦时，同比增
长3.0%。
    
    刊登在能源局网站上的新闻稿指出，1-7月全国全社会用电量累计31,374亿千瓦时，同
比增长4.9%。
    
    1-7月分产业看，第一产业用电量同比下降2.1%；第二产业用电量同比增长4.7%；第三
产业用电量增6.5%；城乡居民生活用电量增5.7%。
    
    数据并称，1-7月，全国电源新增生产能力（正式投产）4,265万千瓦，其中，水电1,45
3万千瓦，火电1,875万千瓦。  
    
                   全国电力工业统计数据一览表
   指  标  名  称    计算单位   7月                 1-7月
                               绝对量   增长    绝对量    增长
 全国全社会用电量    亿千瓦时  5,097     3      31,374    4.9
 其中:第一产业用电   亿千瓦时   121     7.6      557      -2.1
 量                                                      
 第二产业用电量      亿千瓦时  3,769     3      23,094    4.7
 工业用电量          亿千瓦时  3,707    2.9     22,690    4.6
  轻工业用电量       亿千瓦时   608     1.3     3,745      4
  重工业用电量       亿千瓦时  3,099    3.2     18,945    4.8
 第三产业用电量      亿千瓦时   616     4.6     3,754     6.5
 城乡居民生活用电量  亿千瓦时   591     0.5     3,968     5.7
 6,000千瓦及以上电    万千瓦                   125,787    9.5
 厂发电设备容量                                          
     其中:水 电       万千瓦                    25,749    15.2
          火 电       万千瓦                    88,089    5.3
          核 电       万千瓦                    1,778     21.7
          风 电       万千瓦                    8,331      22
 全国供电煤耗率         克/千瓦时                318      -3.2
 全国线路损失率         ％                        7       0.2
 全国供热量             万百万千焦             189,753    1.4
 全国供热耗用原煤      万吨                     11,331    2.3
 全国供电量          亿千瓦时                   27,535    3.1
 全国售电量          亿千瓦时                   25,636    2.9
 全国发电设备累计平    小时                     2,482     -102
 均利用小时                                              
      其中：水电       小时                     1,853     -29
            火电       小时                     2,790     -55
            风电       小时                     1,117     -108
      注：全社会用电量指标是全口径数据。
 (完)
    

 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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