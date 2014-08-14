重温稿-中国能源：7月全社会用电量5,097亿千瓦时，同比增长3.0%--国家能源局

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京8月14日 - 中国国家能源局周四称，7月全社会用电量5,097亿千瓦时，同比增 长3.0%。 刊登在能源局网站上的新闻稿指出，1-7月全国全社会用电量累计31,374亿千瓦时，同 比增长4.9%。 1-7月分产业看，第一产业用电量同比下降2.1%；第二产业用电量同比增长4.7%；第三 产业用电量增6.5%；城乡居民生活用电量增5.7%。 数据并称，1-7月，全国电源新增生产能力（正式投产）4,265万千瓦，其中，水电1,45 3万千瓦，火电1,875万千瓦。 全国电力工业统计数据一览表 指 标 名 称 计算单位 7月 1-7月 绝对量 增长 绝对量 增长 全国全社会用电量 亿千瓦时 5,097 3 31,374 4.9 其中:第一产业用电 亿千瓦时 121 7.6 557 -2.1 量 第二产业用电量 亿千瓦时 3,769 3 23,094 4.7 工业用电量 亿千瓦时 3,707 2.9 22,690 4.6 轻工业用电量 亿千瓦时 608 1.3 3,745 4 重工业用电量 亿千瓦时 3,099 3.2 18,945 4.8 第三产业用电量 亿千瓦时 616 4.6 3,754 6.5 城乡居民生活用电量 亿千瓦时 591 0.5 3,968 5.7 6,000千瓦及以上电 万千瓦 125,787 9.5 厂发电设备容量 其中:水 电 万千瓦 25,749 15.2 火 电 万千瓦 88,089 5.3 核 电 万千瓦 1,778 21.7 风 电 万千瓦 8,331 22 全国供电煤耗率 克/千瓦时 318 -3.2 全国线路损失率 ％ 7 0.2 全国供热量 万百万千焦 189,753 1.4 全国供热耗用原煤 万吨 11,331 2.3 全国供电量 亿千瓦时 27,535 3.1 全国售电量 亿千瓦时 25,636 2.9 全国发电设备累计平 小时 2,482 -102 均利用小时 其中：水电 小时 1,853 -29 火电 小时 2,790 -55 风电 小时 1,117 -108 注：全社会用电量指标是全口径数据。 (完) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。