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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 19:01 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近五年低位，因担心食用油供应大增

路透吉隆坡8月14日 - 马来西亚棕榈油期货周四跌至近五年低位，尾随海外大豆市场跌势，并受到油籽供应充沛的预测及东亚南棕榈油产量料大增所拖累。

指标10月棕榈油合约 尾盘跌至每吨2,115马币(林吉特)，为2013年10月15日以来最低位，终场则收跌2.0%至每吨2,133马币。

“这是因为豆油价格疲弱及马币稍为走强所致。此外，在马来西亚棕榈油总署(MPOB)和美国农业部数据出炉后，人气持续偏空，”一吉隆坡商品经纪商交易商表示。

“接下来可能测试的低位是2009年10月触及的2,013马币，以及2009年7月创下的低位1,964马币，接下来的跌势可能下探这两个水准。”

美国12月豆油期货 在亚洲尾盘下跌1.9%；大连商品交易所交投最热络的1月豆油期货 一度下跌3.7%，创下合约低位6,096元人民币。

马币走强令棕榈油承受压力，因马币升值令以当地货币计价的原物料对海外买家和炼油商来说变得更加昂贵。

今日总成交量51,426口，远高于35,000口的均值。

根据路透市场分析师王涛，由波浪型态和费波纳齐系数分析来看，技术面偏空，棕榈油期货料将跌至2,094-2,124马币的区间。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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