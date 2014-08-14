马来西亚期市：棕榈油期货跌至近五年低位，因担心食用油供应大增

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透吉隆坡8月14日 - 马来西亚棕榈油期货周四跌至近五年低位，尾随海外大豆市场跌势，并受到油籽供应充沛的预测及东亚南棕榈油产量料大增所拖累。
指标10月棕榈油合约 尾盘跌至每吨2,115马币(林吉特)，为2013年10月15日以来最低位，终场则收跌2.0%至每吨2,133马币。
“这是因为豆油价格疲弱及马币稍为走强所致。此外，在马来西亚棕榈油总署(MPOB)和美国农业部数据出炉后，人气持续偏空，”一吉隆坡商品经纪商交易商表示。
“接下来可能测试的低位是2009年10月触及的2,013马币，以及2009年7月创下的低位1,964马币，接下来的跌势可能下探这两个水准。”
美国12月豆油期货 在亚洲尾盘下跌1.9%；大连商品交易所交投最热络的1月豆油期货 一度下跌3.7%，创下合约低位6,096元人民币。
马币走强令棕榈油承受压力，因马币升值令以当地货币计价的原物料对海外买家和炼油商来说变得更加昂贵。
今日总成交量51,426口，远高于35,000口的均值。
根据路透市场分析师王涛，由波浪型态和费波纳齐系数分析来看，技术面偏空，棕榈油期货料将跌至2,094-2,124马币的区间。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 龚芳)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。