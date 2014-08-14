重温稿-中国经济：增长乏力成全球经济新常态，倒逼加快转变增长方式--新华

路透北京8月14日 - 中国新华社发表述评称，经济增长乏力成为全球经济新常态，市场需求成为全球竞争最稀缺资源，倒逼中国扩大内需、提高创新能力、加快转变经济发展方式。

新华社记者发表题为“引领中国经济巨轮扬帆远航－－以习近平同志为总书记的党中央推动经济社会持续健康发展述评”指出，中国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但其内涵和条件发生很大变化。

“中国已经进入改革的深水区，需要解决的都是难啃的硬骨头，这个时候需要‘明知山有虎，偏向虎山行’的勇气，不断把改革推向前进....”４个多月前，习近平主席在比利时布鲁日欧洲学院发表演讲，向全世界宣示中国推进改革的坚强决心和坚定信念。

中国经济社会发展基本面长期趋好，但正处在从高速到中高速的增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”阶段。

评述援引中共中央总书记习近平的话称，针对经济运行中的突出问题，要更加注重定向调控，有效实施一些兼顾当前和长远的政策措施，加快深化改革开放，着力推动结构调整，妥善防范化解风险，不断改善民生工作，促进经济持续健康发展。

评述称，实施定向调控是宏观调控方式的创新，就是抓住关键领域和薄弱环节精准发力，更多依靠市场力量，更多运用改革办法，不仅稳增长，也要调结构，既利当前更惠长远。

面对纷纭复杂的市场变局，中央宏观调控没有采用传统的宽松货币政策，不是“大水漫灌”，而是定向降准、精准滴灌，在让小微企业、“三农”领域获得急需资金支持的同时，保持了稳健的货币政策的连续性和稳定性，从而避免调控政策的副作用。

评述认为，应对“三期叠加”新局面，宏观调控要创新，结构调整要强化。调控加调整，二者相互结合、共同发力，才能真正提升中国经济的质量和效益。