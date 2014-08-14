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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 19:22 BJT

国际油市：亚洲柴油现货升水跳升，新加坡买气增旺

路透新加坡8月14日 - 亚洲柴油现货升水周四跳升，产业消息人士称，在一阵淡静过后，新加坡当地买盘增强。

兴隆、托克(Trafigura)、嘉能可合计在新加坡买进105万桶柴油，路透数据显示，这将指标含硫500ppm柴油现货升水推高0.12美元至每桶较新加坡报价贴水0.23美元。

交易商表示，存货下滑也可能是升水升高的原因。

International Enterprise数据显示，8月13日当周新加坡陆上柴油及航煤库存下滑6%至四个月低点1,020.4万桶。

数据显示，上周韩国及中国未有柴油进口，在这之前一周则是进口20万吨。

数据显示，对印尼、菲律宾、及南非出口增加，同时还有对荷兰出口。

新加坡现货市场方面，有五笔柴油交易，一笔航煤交易。

兴隆向Winson Oil买进25万桶含硫500ppm柴油，9月1-5日装运，每桶较新加坡报价折价0.30美元。

托克向BP买进15万桶含硫500ppm柴油，8月25日至9月2日装运，每桶较新加坡8月28日至9月3日平均报价折价0.25美元。

兴隆向雪佛龙买进15万桶含硫500ppm柴油，8月29日至9月2日装运，每桶较新加坡8月28日至9月3日平均报价折价0.25美元。

嘉能可向Winson Oil买进25万桶含硫500ppm柴油，9月3-7日装运，每桶较新加坡9月2-8日平均报价折价0.20美元。

兴隆向BP买进15万桶含硫500ppm柴油，9月9-13日装运，每桶较新加坡9月8-12日平均报价折价0.20美元。

托克向BP买进10万桶航煤，8月31日至9月4日装运，每桶较新加坡8月平均报价折价0.15美元。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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