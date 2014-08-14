美国个股：思科2015年将提列重整支出7亿美元

路透8月14日 - 网络设备制造商思科(Cisco System)表示，预计在截至2015年7月止的年度针对裁减6,000个工作岗位计划提列7亿美元的现金重整支出。

这至少是该公司大约三年来的第三次裁员。思科随着互联网的兴起而壮大，但近年来难以维持增长。

思科曾表示，第一季将认列2.5-3.5亿美元的支出。