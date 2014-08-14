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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 19:11 BJT

美国个股：思科2015年将提列重整支出7亿美元

路透8月14日 - 网络设备制造商思科(Cisco System)表示，预计在截至2015年7月止的年度针对裁减6,000个工作岗位计划提列7亿美元的现金重整支出。

这至少是该公司大约三年来的第三次裁员。思科随着互联网的兴起而壮大，但近年来难以维持增长。

思科曾表示，第一季将认列2.5-3.5亿美元的支出。

该公司周三公布7月26日止的第四季获利持平，并预测第一季营收和获利平平。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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