美国个股：思科2015年将提列重整支出7亿美元

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透8月14日 - 网络设备制造商思科(Cisco System)表示，预计在截至2015年7月止的年度针对裁减6,000个工作岗位计划提列7亿美元的现金重整支出。
这至少是该公司大约三年来的第三次裁员。思科随着互联网的兴起而壮大，但近年来难以维持增长。
思科曾表示，第一季将认列2.5-3.5亿美元的支出。
该公司周三公布7月26日止的第四季获利持平，并预测第一季营收和获利平平。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。