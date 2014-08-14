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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 19:20 BJT

国际油市：180-cst燃料油升水走坚，新加坡库存降至逾一年低位

路透新加坡8月14日 - 亚洲180-cst燃料油现货升水周四上扬近1美元，受现货交易时段买气坚挺所支撑；而在岸库存位于低档，则扶助市场人气。

路透数据显示，180-cst燃料油较新加坡现货报价升水每吨升0.86美元，至2.31美元的一周高位。

　　现贷升水亦受到嘉能可及壳牌强力买进所提振，价位为较新加坡现货报价每吨高2-2.50美元。

瑞士交易商维多公司上日买进价格则持平于新加坡现货报价水准。

交易商们表示，先前的紧俏情势已有所纾缓，预计下月会有更多船货送达，目前市场的供需局面更加均衡。

据International Enterprise周四资料显示，新加坡燃料油库存在8月13日止当周降至273.9万桶，为去年4月以来最低水位。

数据显示，进口仅较前周略增1.3%，出口则持稳至小跌，减少约5万吨，或将近9%。

现货市场无成交。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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