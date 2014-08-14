美股业绩：沃尔玛季度营收成长2.8%，美国同店销售则持平

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透8月14日 - 沃尔玛 公布季度营收成长2.8%，受助于小型店面营收增加，但美国同店销售未能再次出现成长。
沃尔玛同时调降继续营运部门全年获利预估，从每股5.10-5.45美元调降至4.90-5.15美元，因员工医疗保险成本增加，同时公司扩大线上业务的投资。
7月31日止的第二季可归属公司净利升至40.9亿美元，每股获利1.26美元，上年同期为40.7亿美元或每股1.24美元。
当季美国同店销售为持平。总营收则扩增至1,201.3亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。