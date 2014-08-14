美股业绩：沃尔玛季度营收成长2.8%，美国同店销售则持平

路透8月14日 - 沃尔玛 公布季度营收成长2.8%，受助于小型店面营收增加，但美国同店销售未能再次出现成长。

沃尔玛同时调降继续营运部门全年获利预估，从每股5.10-5.45美元调降至4.90-5.15美元，因员工医疗保险成本增加，同时公司扩大线上业务的投资。

7月31日止的第二季可归属公司净利升至40.9亿美元，每股获利1.26美元，上年同期为40.7亿美元或每股1.24美元。