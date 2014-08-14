国际油市：石脑油裂解价差跌至五个月低位，因供应充沛

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新加坡8月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跌至五个月低位每吨122.75美元，受累于供应充沛，欧洲和美国需求迟滞促使卖家将船货东移。
韩国石化公司趁机敲定定期合约，LG化学签下了约40万吨10月开始为期一年的合约，成本加运费(C&F)价格为每吨对日本报价升水约4.5美元。
一周前韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)亦采购约20万吨的石脑油，交货期为从10月开始为期六个月，价格为每吨升水5.00-5.50美元。
“市场供应过剩。欧洲有充沛的供应，因西方的汽油旺季已经结束了，”一新加坡交易商表示。
亚洲汽油裂解价差因高库存而跌至每桶5.40美元，上日一度触及10日高位。
新加坡现货市场达成两笔汽油及一笔石脑油交易。
维多公司出售9月3-7日装运92-辛烷值汽油予壳牌石油(Shell)，每桶109.50美元。
Gunvor向中国石油天然气公司买进9月3-7日装运92-辛烷值汽油，每桶价格为109.10美元。
BP则卖给伊藤忠商事10月上半月交货的石脑油船货，每吨报价902美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。