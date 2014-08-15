《中国信用市场观察》资本和风险定价市场化加剧信用萎缩

作者 徐永

路透上海8月15日 - 中国7月社会融资规模增量创下近6年来新低，除了负债端存款流失和需求方投资及房地产需求萎缩影响外，供给角度而言，中国影子银行体系的风险和资本成本定价市场化、显性化加速，在银行资本补充渠道并非顺畅的情况下，加剧信用供给的短期急剧收缩。

在银行同业监管，不良率抬升和票据承兑费率市场化等因素影响下，银行资本和风险定价的被迫市场化，提高了银行资产运用的成本，并传导至融资供给时的溢价部分，提高了企业的融资成本，并同时影响了融资的供给和需求双方。

这在未贴现银行承兑票据，信托贷款和人民币贷款方面均表现得比较明显。

首先以7月大幅减少的票据项目而言，未贴现银行票据单月减少4,160亿元人民币，创下自2001年来的历史新高，此前的次高来自于2011年9月，当月减少3,361亿元。

后者的重要原因来自于当年银监会出台了加强票据业务监管的文件，金融机构之间票据回购业务的不规范行为受到一定程度的抑制。

而今年除了受监管层同业业务127号文的影响外，据票据人士反馈，票据承兑费率逐渐市场化是异常减少的重要原因。

根据今年中国银监会和国家发改委颁布《商业银行服务价格管理办法》，此前承兑银行是按票面金额向出票人收取万分之五的手续费，从2014年8月1日起将改为商业银行市场调节价。

而改革的效应在7月份已提前反映。具体而言，截至上半年10.2万亿的票据承兑市场，若按照0.5%左右的不良率，以及商业银行新资本管理办法，比照贷款计提100%的风险资产权重，银行在承兑和贴现时，都应该将此成本考虑进去。

但现实情况是，在承兑环节此前只能收取0.05%的行政定价，贴现环节的利率则更多考虑了资金占用，即流动性的成本，信用风险和资本成本考虑不足，所以银行的普遍做法是要求交纳保证金和杠杆操作，票据融资因此多被指责资金空转。

而承兑市场化定价后，仅以资本成本而言，以100%的风险资产占用，10%的资本充足率和20%的资本利润率来看，银行的承兑费用就将提高到2%。

不过据了解，银行目前并未有如此的提高幅度，承兑费率市场化后，目前的平均费率在1%左右，不过后期市场化程度推进，提高幅度可能也会逐步提高。

叠加贴现时的成本，可以预期一段时间内企业采用票据工具的融资成本将会明显提高，从而未贴现票据的收缩可能并非一个短期效应，后期能否恢复要看相比贷款，债券等融资形式，票据在担保要求，财务指标等方面的优势能否得到显现。

**成本定价市场化，显性化**

除了票据外，同业监管和不良率的提升，也导致了银行资产运用溢价部分的提高。

比如同业业务，此前银行之所以将实为信贷的资产业务放到同业科目，就是其能逃离存贷比和资产计提的监管，同业业务资本占用及信用风险成本覆盖不足，而127号文后，同业业务的成本显性化，同业业务特别是资金运用减少，7月份余额减少8,442亿。

作为同业业务投资的重要标的，信托受益权的投资减少也将带动信托贷款的增长的减少，7月信贷贷款减少158亿，是2011年9月以来的首次的减少，并且信托行业资产上半年也出现了资产的负增长。

不良率的提高，同样也会增加银行坏账准备的成本，并增加惜贷情绪，7月份全国企业一般贷款仅增加47亿元，而类似浙江等地区的不良率已经逼近2%。

当然，从融资需求角度而言，今年投资特别是房地产投资增速的回落，也明显影响了需求；而在“以存定贷”思维的影响下，负债的流失也会影响信用投放。

不过，从资本和风险成本溢价角度来看，溢价因素带来的融资成本上升，无关基准利率的高低，因此国务院层面迫切希望降低企业融资成本，可能并非降息能解决。

从具体融资模式来看，贷款和融资，要降低银行资本成本压力，可能需要拓宽银行的融资渠道，比如二级资本债和优先股等，事实上，今年以来，二级资本债明显提速。

而风险溢价部分，则和整体基本面走势，企业违约概率及融资渠道是否畅通有关，从这个角度，国十条增加企业融资供给渠道是适应趋势的。

至于债券市场，本周债券市场在较弱金融数据和降低融资成本政策的引导下，后半周收益率出现了明显下行，但要看到，溢价部分提高，是会提高投资人收益率需求的，目前的收益率下行趋势或不可持续太久。