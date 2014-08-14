美国热股：沃尔玛盘初股价下跌，此前公布季度营收成长2.8%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透8月14日 - 沃尔玛 公布季度营收成长2.8%，受助于小型店面营收增加，但美国同店销售未能再次出现成长。
沃尔玛同时调降继续营运部门全年获利预估，从每股5.10-5.45美元调降至4.90-5.15美元，因员工医疗保险成本增加，同时公司扩大线上业务的投资。
沃尔玛盘初股价下跌0.5%至73.62美元，周三收报74.03美元。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。