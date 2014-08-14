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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 21:32 BJT

美国热股：沃尔玛盘初股价下跌，此前公布季度营收成长2.8%

路透8月14日 - 沃尔玛 公布季度营收成长2.8%，受助于小型店面营收增加，但美国同店销售未能再次出现成长。

沃尔玛同时调降继续营运部门全年获利预估，从每股5.10-5.45美元调降至4.90-5.15美元，因员工医疗保险成本增加，同时公司扩大线上业务的投资。

沃尔玛盘初股价下跌0.5%至73.62美元，周三收报74.03美元。(完)
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