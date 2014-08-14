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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 20:17 BJT

东南亚股市：菲律宾股市创逾一年高点，印尼股市受经济数据打压回落

路透河内8月14日 - 东南亚股市周四涨跌互见，其中菲律宾股市 收在近15个月以来最高收位，因大型电信股菲律宾长途电话公司(PLDT) 买盘强劲。

路透数据显示，菲律宾股市收高1.07%至7,061点，为去年5月29日以来首见水准，成交量强劲。

菲律宾股市市值最高企业PLDT大涨4.03%至3,250披索，为2013年5月以来最高收位。交易商表示，这档股票在明晟MSCI International Philippines Price Return Index 的权重将提高。

菲律宾工业集团Ayala Corp 也创下史上最高收位，此前该公司公布2014上半年净利跳升34%。

印尼股市 收低0.25%，此前印尼央行公布第二季经常帐赤字大于预期；上日指数则创下逾一年来最高收位。印尼今年前三个月录得经常帐盈余。

根据路透数据，印尼股市仍是今年以来亚洲股市中表现最佳者。

其他股市则是呈现区间波动，泰国股市 收低0.17%，新加坡股市 下跌0.2%。

马来西亚 及越南股市 收高，分别上涨0.19%及0.41%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 443.46 1.67 +0.38 +14.18 388.37

新加坡 3294.83 -6.58 -0.20 +4.02 3167.43

马来西亚 1861.58 3.54 +0.19 -0.29 1866.96

泰国 1541.97 -2.58 -0.17 +18.73 1298.71

印尼 5155.55 -12.72 -0.25 +20.62 4274.18

菲律宾 7061.00 74.76 +1.07 +19.88 5889.83

越南 605.25 2.49 +0.41 +19.94 504.63

(完)

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