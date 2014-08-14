东南亚股市：菲律宾股市创逾一年高点，印尼股市受经济数据打压回落

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透河内8月14日 - 东南亚股市周四涨跌互见，其中菲律宾股市 收在近15个月以来最高收位，因大型电信股菲律宾长途电话公司(PLDT) 买盘强劲。
路透数据显示，菲律宾股市收高1.07%至7,061点，为去年5月29日以来首见水准，成交量强劲。
菲律宾股市市值最高企业PLDT大涨4.03%至3,250披索，为2013年5月以来最高收位。交易商表示，这档股票在明晟MSCI International Philippines Price Return Index 的权重将提高。
菲律宾工业集团Ayala Corp 也创下史上最高收位，此前该公司公布2014上半年净利跳升34%。
印尼股市 收低0.25%，此前印尼央行公布第二季经常帐赤字大于预期；上日指数则创下逾一年来最高收位。印尼今年前三个月录得经常帐盈余。
根据路透数据，印尼股市仍是今年以来亚洲股市中表现最佳者。
其他股市则是呈现区间波动，泰国股市 收低0.17%，新加坡股市 下跌0.2%。
马来西亚 及越南股市 收高，分别上涨0.19%及0.41%。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 443.46 1.67 +0.38 +14.18 388.37
新加坡 3294.83 -6.58 -0.20 +4.02 3167.43
马来西亚 1861.58 3.54 +0.19 -0.29 1866.96
泰国 1541.97 -2.58 -0.17 +18.73 1298.71
印尼 5155.55 -12.72 -0.25 +20.62 4274.18
菲律宾 7061.00 74.76 +1.07 +19.88 5889.83
越南 605.25 2.49 +0.41 +19.94 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。