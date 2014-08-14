表格：美国8月7日止当周农作物出口销售报告--USDA

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透华盛顿8月14日 - 美国农业部(USDA)周四公布8月7日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 338.7 0.0 338.7 485.0 0.0 10,661.4 14,108.9
大麦 12.0 0.0 12.0 12.0 0.0 37.2 52.2
玉米 -117.2 787.9 670.7 150.4 795.1 48,618.7 19,049.7
高粱 161.6 0.0 161.6 163.6 0.0 5,009.5 1,613.2
大豆 61.4 1,081.8 1,143.2 77.2 1,096.8 46,180.3 37,158.7
豆粕 -31.7 151.8 120.1 54.7 152.1 10,304.0 9,909.0
豆油 -4.7 6.7 2.0 10.5 6.7 805.9 913.7
皮马棉 3.3 0.0 3.3 3.3 0.0 52.2 172.9
陆地棉 176.4 8.1 184.5 210.1 8.1 4,561.3 3,228.9
稻米 124.4 0.0 124.4 125.6 0.0 507.8 397.4(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。