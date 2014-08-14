更新版 1-美股业绩：沃尔玛调降财测，医保支出及网购投资扩张

* 美国同店销售持平

* 第二季每股获利1.21美元，符合分析师预估

* 营收成长2.8%至1,201.3亿美元

* 盘前股价变动不大

路透8月14日 - 沃尔玛 调降全年获利预估，因员工医保支出增加，且公司扩大投资网路事业。

这家全球最大零售商将今年美国医保支出预估从3.30亿美元调高至5亿美元；该公司在美国有140万名员工。

沃尔玛称，美国第二季医保成本增加，因员工数增加且医疗成本上升。

一如外界预期，该公司公布美国第二季排除燃油销售的同店销售持平，此为连续第六季下滑或持平。

执行长Doug McMillon将同店销售迟滞归因于竞争加剧，且消费者支出疲弱。

周三公布的数据显示，美国7月零售销售创下1月以来最差表现。

同样在周四公布财报的百货公司业者Kohl's Corp 表示，其季度同店销售下滑1.3%。

沃尔玛在线上销售正急起直追，因为消费者扩大转向网路购买日常用品；目前网购市场是由亚马逊 主导。

沃尔玛6月新任命网路事业主管，这是该公司积极整合网路与实体通路计画的一部分。

该公司第二季营收成长2.8%，表现优于预期，受助于小型店面营收增加。

“小型店面表现令我们感到振奋，这也是我们今年大力投资的部分。但我们希望美国沃尔玛的整体同店销售能够更为强劲，”McMillon在一份声明稿中指出。

该公司调降1月31日止本年度继续营运部门的获利预估至每股4.90-5.15美元，此前预估为5.10-5.45美元。

沃尔玛周四盘前股价变化不大，报73.90美元。

7月31日止的第二季可归属公司净利升至40.9亿美元，每股获利1.26美元，上年同期为40.7亿美元或每股1.24美元。

沃尔玛公布继续营运部门可归属公司获利为每股1.21美元，符合汤森路透I/B/E/S调查分析师的平均预估。

总营收升至1,201.3亿美元，上年同期为1,168.3亿。