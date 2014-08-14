《综述》欧元区经济成长呈现停滞，俄罗斯制裁效应尚未发威

* 欧元区第二季经济复苏停滞

* 德国意外陷入萎缩

* 法国停滞，政府修改成长预估

* 意大利为2008年以来第三次陷入衰退

* 俄罗斯不确定性令第三季承压

路透柏林/布鲁塞尔8月14日 - 欧元区第二季经济成长呈现停滞，因德国经济萎缩及法国经济迟滞。

欧盟统计局周四公布经济零成长，为欧元区18国敲响警钟，其经济并将面临对俄罗斯制裁所带来的冲击。

欧洲最大经济体德国，第二季经济下滑0.2%，低于德国央行预估的持平。德国联邦统计局称，海外贸易和投资最明显疲弱的环节。

“今日的数据显示，上行动能仍然太疲弱，无法承受外部冲击”，像是俄罗斯制裁，“这意谓着GDP成长仍可能会陷于走走停停的模式，”荷兰国际集团(ING)首席欧元区分析师Peter Vanden Houte表示。

法国的情况也没好到哪儿去；其GDP连续第二季未有成长。这迫使法国政府正视现实情况，称今年可能不会实现预算赤字目标，并将2014年经济成长率料为1%的预估砍半。

欧元区第三大经济体意大利，第二季经济则是萎缩0.2%，为2008年以来第三次陷入衰退。意大利总理伦齐(Matteo Renzi)背付更大的压力，必须完成结构改革承诺。

意大利和法国已带头要求欧盟将政策侧重于就业和经济成长，而非摆在削减债务。

德国央行总裁魏德曼周三表示，欧元区货币政策不应该将目标放在削弱欧元。他表示，各个成员国应该采取举措来提振经济成长，断然回绝了法国要求德国和欧洲央行更加努力的呼吁。

欧盟执委会指出，周四的GDP报告突显结构性改革的重要性。“当前欧元区正在进行的调整，是深层次结构性调整，”欧盟执委会发言人对记者表示，“外部情势的发展可能增加了经济面临的不确定性，但经济的根基并未受到冲击。”

德国经济部长加布利尔将该国经济成长放缓，归咎于来自东欧及中东的威胁，以及欧元区成长转弱。他同时指出，建筑工程在温和的冬季持续进行，因此第二季未出现往常那样建筑活动反弹的情况。

但加布利尔表示，在2014年余下的时间里，德国GDP应会回升。他在声明中指出，“在今年余下时间里，德国经济可望恢复成长，但来自海外的风险无疑已增加。”

参阅法国GDP数据，请点选：link.reuters.com/xax37v

参阅德国GDP数据，请点选：link.reuters.com/jyd95t

参阅欧元区GDP表格，请点选：

路透调查结果显示，欧洲央行2015年实施购买资产计划的机率为33%，因通缩风险升温且经济复苏缺乏活力。

受访分析师预估欧洲央行今年实施量化宽松的机率为15%。不过该行目前正在检视欧元区各地银行业者的资产品质，多数受访者认为在完成资产品质检查前就展开量化宽松不太合理。

法国维持促进经济成长及反撙节的立场不变。法国财长萨潘(Michel Sapin)对欧洲第一电台表示，“我们必须根据欧洲各国成长太过疲弱，通胀过低的异常情况来调整减赤速度。”

他并未提及2015年的目标，但法国必须于当年达到欧盟所设定的，公共赤字与GDP之比不超过3%的目标。

欧元区其他国家情况则略佳。荷兰经济扭转第一季萎缩的势头，第二季扩张0.5%，奥地利第二季成长0.2%，而芬兰则小幅增长0.1%。

分析师们认为，数据令人大失所望的主因是外贸及投资。而消费者需求可能扶住了第二季经济成长，因当季零售销售增长了0.4%。

**第三季会好转吗？**

欧元区的隐忧在于，因乌克兰危机对俄罗斯实施的制裁，以及莫斯科当局的报复行动将进一步拖累成长。

在欧元区各国GDP数据出炉后，指标欧洲股指 下跌0.3%，德国10年期公债收益率则创纪录新低。

多项调查显示，第三季经济回升的可能性越来越低。举例而言，周三公布的德国ZEW经济景气判断指数显示，分析师和投资人信心在8月跌至逾一年半最低。

法国巴黎银行分析师Evelyn Herrmann表示，“进入第三季之际，下档风险增加，主要因为地缘政治紧张情势恶化、对俄国出口前景可能因制裁行动而受到影响、以及受到不确定性升高的影响。”

希腊则略见改善，第二季经济同比萎缩幅度为2008年底以来最小，这支持希腊将于今年走出持续了六年的经济滑坡的预期。

ING的Vanden Houte指出，“重点在于欧洲央行将不得不维持极度宽松的货币政策，尽管美国料将在2015年首度升息。若下档风险中有一部分成为现实，则欧洲央行将面临采取额外行动的压力。”

欧洲央行7月维持利率于历史低点不变。但该行暗示已经准备好采取更多行动，若欧元区滑向通缩，该行或许会印钞购买债券。

意大利裕信银行(UniCredit)分析师Martina von Terzi表示，“展望未来，近期多项领先指标并未传递出很乐观的讯息。来自俄罗斯的风险，无论是直接影响还是通过中东欧市场带来的第二轮冲击，都不可低估。2014年第三季及全年成长可能不济。”(完) (编译/审校 戴素萍/龚芳/张明钧/母红)