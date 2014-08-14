手机产业：第二季智能手机出货超过3亿支--IDC

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透8月14日 - 国际数据公司(IDC)称，
* 第二季智能手机出货超过3亿支
* ANDROID及IOS设备合计拿下全球96%市场
* ANDROID是带动智能手机成长的主要力量，2014年第二季出货量共达2.553亿支，年增率33.3%
* IOS市占率虽下滑，但IOS设备出货量较上年同期成长12.7%
* ANDROID在2014年第二季的市占率为84.7%，IOS为11.7%，WINDOWS PHONE为2.5%，黑莓为0.5%，其他为0.6%
* 2014年第二季ANDROID设备出货中有29.3%为三星电子产品，低于两年前的40%
* 酷派、华为、联想、LG电子、小米及中兴通讯等业者过去两年出货量皆成长，且争抢三星电子之后的排名。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。