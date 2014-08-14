版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 21:47 BJT

手机产业：第二季智能手机出货超过3亿支--IDC

路透8月14日 - 国际数据公司(IDC)称，

* 第二季智能手机出货超过3亿支

* ANDROID及IOS设备合计拿下全球96%市场

* ANDROID是带动智能手机成长的主要力量，2014年第二季出货量共达2.553亿支，年增率33.3%

* IOS市占率虽下滑，但IOS设备出货量较上年同期成长12.7%

* ANDROID在2014年第二季的市占率为84.7%，IOS为11.7%，WINDOWS PHONE为2.5%，黑莓为0.5%，其他为0.6%

* 2014年第二季ANDROID设备出货中有29.3%为三星电子产品，低于两年前的40%

* 酷派、华为、联想、LG电子、小米及中兴通讯等业者过去两年出货量皆成长，且争抢三星电子之后的排名。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐