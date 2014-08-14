南非汇市：兰特兑美元升向10.5兰特关口，因美国数据推迟联储升息预期

路透约翰内斯堡8月14日 - 南非兰特兑美元周四连续第五日上涨，因美国初请失业金人数意外上升，缓解对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快开始升息的忧虑。

在1543 GMT，兰特兑美元 报10.5400兰特，日内上涨0.28%，稍早触及10.5225的日内高位，此为逾两周来最高，伸手可及10.50关口。

“我认为兰特未来24-48小时将持于10.50。这是非常重大的心理关口，”Afrifocus Securities汇市策略师Cheslyn Francis说。