南非汇市：兰特兑美元升向10.5兰特关口，因美国数据推迟联储升息预期

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透约翰内斯堡8月14日 - 南非兰特兑美元周四连续第五日上涨，因美国初请失业金人数意外上升，缓解对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快开始升息的忧虑。
在1543 GMT，兰特兑美元 报10.5400兰特，日内上涨0.28%，稍早触及10.5225的日内高位，此为逾两周来最高，伸手可及10.50关口。
“我认为兰特未来24-48小时将持于10.50。这是非常重大的心理关口，”Afrifocus Securities汇市策略师Cheslyn Francis说。
南非统计局在周四稍早称，该国6月矿业产出下降5.7%，略优于路透预期的5.85%的跌幅，5月为下降6.4%。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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