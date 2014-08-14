全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因海岬型船运价指数急升约22%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透8月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上涨，因海岬型船运价指数急升。
乾散货运价指数升71点，或8.15%，报942点，该指数录得2013年11月28日来最大单日百分比升幅。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 急升336点，或21.73%，至1,882点，百分比升幅为1999年来最大。日均获利涨1,859美元，报13,677美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升65点，或9.64%，报739点。日均获利涨522美元，至5,883美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。