全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因海岬型船运价指数急升约22%

路透8月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上涨，因海岬型船运价指数急升。

乾散货运价指数升71点，或8.15%，报942点，该指数录得2013年11月28日来最大单日百分比升幅。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 急升336点，或21.73%，至1,882点，百分比升幅为1999年来最大。日均获利涨1,859美元，报13,677美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升65点，或9.64%，报739点。日均获利涨522美元，至5,883美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)