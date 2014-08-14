表格：美国财政部标售30年期公债得标利率为3.224%，投标倍数为2.60

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透华盛顿8月14日 - 美国财政部称，其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 3.224 中值 3.209 低值 3.130 价格/得标 价格 98.105640 高值得标比率 91.15% 投标倍数 2.60 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 16,000,001,400 总投标 41,636,148,400 竞争性投标得标 15,975,753,000 非竞争性投标得标 24,248,400 FED附加 0 初级市场交易商投标 25,313,000,000 初级市场交易商得标 4,758,672,500 直接投标 5,496,000,000 直接投标得标 3,891,380,500 间接投标 10,802,900,000 间接投标得标 7,325,700,000 发行细节 发行日 2014/08/15 到期日 2044/08/15 CUSIP码 912810RH3 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。