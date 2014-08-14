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货币新闻 | 2014年 8月 15日 星期五 01:06 BJT

表格：美国财政部标售30年期公债得标利率为3.224%，投标倍数为2.60

路透华盛顿8月14日 - 美国财政部称，其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 3.224 中值 3.209 低值 3.130 价格/得标 价格 98.105640 高值得标比率 91.15% 投标倍数 2.60 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 16,000,001,400 总投标 41,636,148,400 竞争性投标得标 15,975,753,000 非竞争性投标得标 24,248,400 FED附加 　 0 初级市场交易商投标 25,313,000,000 初级市场交易商得标 4,758,672,500 直接投标 5,496,000,000 直接投标得标 3,891,380,500 间接投标 10,802,900,000 间接投标得标 7,325,700,000 发行细节 发行日 2014/08/15 到期日 2044/08/15 CUSIP码 912810RH3 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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