金属期市：期铜下滑至七周低点，因欧洲经济增长停滞

* 德国经济萎缩，低于德国央行的预估

* 欧元区工业生产萎缩

* 高盛预期铜价在未来几个月将降至6,600美元

路透伦敦8月14日 - 铜价周四挫跌至6月底来最低，因欧元区第二季经济增长停滞和中国房地产活动降温，引发需求忧虑。

德国第二季经济下滑0.2%，低于德国央行预估的持平。德国联邦统计局称，海外贸易和投资最明显疲弱的环节。法国GDP连续第二季未有成长，这迫使法国政府正视现实情况，称今年可能不会实现预算赤字目标，并将2014年经济成长率料为1%的预估砍半。

围绕俄罗斯和乌克兰局势存在许多不确定性，欧元区经济不太可能很快反弹。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中低见每吨6,821美元，此为6月23日来最低，收报6,825美元，较周三最后买入价低0.9%。

“当欧元区最大经济体德国GDP经济萎缩，将会看到看空押注要多于看多押注，”Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam说，“今日公布的法国和德国GDP数字对欧元区经济增长带来很大的拖累。”

欧元区6月工业生产也意外萎缩。

但Aslam说表示，GDP数据疲弱支撑主要央行推出更多经济刺激计划的预期，这将会提振对工业金属的需求。

上周美国初请失业金人数升幅多于预期，但可能不会改变对美国就业市场正增强的观点。

中国周三公布的1-7月全国固定资产投资增速创下逾12年来最低，房地产投资的拖累愈发明显。分析人士认为，整体看经济运行比较稳定，但房地产投资增速的不断下行暗示未来稳增长压力仍大，政府仍需定向刺激并进行改革来巩固目前的经济复苏动能。中国统计局周三公布，1-7月房地产开发投资同比增长13.7%，房屋新开工面积同比下降12.8%。

高盛在一份研究报告中称，维持三个月和六个月铜价预估在每吨6,600美元不变，主要因预期中国进口将下降。

高盛表示，中国冶炼产能不断改善将使该国月精炼铜进口需求下降约4万吨，使全球精炼铜供应增加。

中国国家统计局发布的数据显示，中国7月精炼铜生产较前月上升1.6%，为连续第三个月增加，因炼厂产能上升。

三个月期锌 触及2,268美元的日内低位，此为逾一个月来最低，收报2,275美元，跌0.4%。期铝 盘中触及一周低位1,992美元，收挫1.4%，报1,997.50美元。

期铅 盘中触及两周最低2,200美元，收盘时没有成交，买盘最后报2,200.50美元，下滑0.9%。

期锡 收涨0.2%，报22,450美元，期镍 收报18,680美元，上升0.6%。

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