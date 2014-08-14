纽约期市：ICE原糖挫跌至六个月低位，可可触及三年高位

路透纽约/伦敦8月14日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至六个月低位，因全球供应过剩和大量库存抵销巴西甘蔗收割速度放缓带来的提振。

ICE可可触及三年新高，受技术性前景和需求强劲支撑，阿拉比卡咖啡期货在交投震荡中下跌。

ICE-10月原糖期货 收低0.11美分，或0.7%，收报每磅15.91美分，此前下滑至15.84美分，为近月合约自2月18日来最低。

“供应良好，且实货需求仍然很缺乏，”花旗集货期货专家Sterling Smith说。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖合约 收低2美元，或0.5%，收报每吨430.60美元。

ICE-12月可可期货 收高4美元，或0.1%，报每吨3,235美元，此前升至2011年7月来最高的3,248美元。

LIFFE-12月可可期货 收高6英镑，或0.3%，收报每吨2,030英镑，接近日内高位和合约高位2,031英镑。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.15美分，或0.6%，报每磅1.8845美元。LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌20美元，或1%，收报每吨1,956美元。(完)

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