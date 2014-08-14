芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨，受助于低吸买盘

路透8月14日 - 美国小麦期货周四多数收高，芝加哥期货交易所(CBOT)9月软红冬麦合约结束五日连跌，因低吸买盘而反弹，交易商说。

一些人重新担忧乌克兰和俄罗斯间的政治紧张关系将影响这两个国家的小麦出口。