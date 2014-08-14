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市场报道 | 2014年 8月 15日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨，受助于低吸买盘

路透8月14日 - 美国小麦期货周四多数收高，芝加哥期货交易所(CBOT)9月软红冬麦合约结束五日连跌，因低吸买盘而反弹，交易商说。

一些人重新担忧乌克兰和俄罗斯间的政治紧张关系将影响这两个国家的小麦出口。

全球小麦供应充足，令小麦价格涨幅受限。

CBOT-9月软红冬麦 在20日移动均线遭遇技术阻力。

美国农业部周四表示，最新一周出口销售小麦33.87万吨，低于市场预期的45-65万吨。

CBOT-9月小麦合约 收涨9-1/4美分，报每蒲式耳5.37-1/4美元。

今日CBOT小麦期货成交量预计为95,939口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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