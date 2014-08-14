芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨，受助于低吸买盘

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透8月14日 - 美国小麦期货周四多数收高，芝加哥期货交易所(CBOT)9月软红冬麦合约结束五日连跌，因低吸买盘而反弹，交易商说。
一些人重新担忧乌克兰和俄罗斯间的政治紧张关系将影响这两个国家的小麦出口。
全球小麦供应充足，令小麦价格涨幅受限。
CBOT-9月软红冬麦 在20日移动均线遭遇技术阻力。
美国农业部周四表示，最新一周出口销售小麦33.87万吨，低于市场预期的45-65万吨。
CBOT-9月小麦合约 收涨9-1/4美分，报每蒲式耳5.37-1/4美元。
今日CBOT小麦期货成交量预计为95,939口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。