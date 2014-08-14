芝加哥期市：玉米期货连涨第四日，受低吸买盘推动

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透芝加哥8月14日 - 美国玉米期货周四上涨1%，交易商表示，因在本周稍早玉米期货降至四年最低水平后，投资者回补空头和逢低买入。
交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米期货连续第四日攀升，为2月来最长的升势，且收在20日移动均线上方，为6月27日来首次。
交易商表示，美国中西部作物种植带气温大致温和，且美国农业部预期秋季玉米产量将创纪录，持续限制玉米价格的升幅。在周二美国农业部月度报告公布前的调整头寸拖累玉米价格跌至2010年来最低，之后玉米价格反弹。
周四早上，美国农业部称最新一周出口玉米总计67.07万吨，基本符合分析师预期。最大的买家是哥伦比亚、韩国和不知名目的地。
乌克兰农业部表示，截至8月14日，2014/15年乌克兰谷物出口达到330万吨，较上年同期上升约40%。
CBOT-9月合约 收涨4美分，报每蒲式耳3.62美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为219,867口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。