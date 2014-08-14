芝加哥期市：玉米期货连涨第四日，受低吸买盘推动

路透芝加哥8月14日 - 美国玉米期货周四上涨1%，交易商表示，因在本周稍早玉米期货降至四年最低水平后，投资者回补空头和逢低买入。

交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米期货连续第四日攀升，为2月来最长的升势，且收在20日移动均线上方，为6月27日来首次。

交易商表示，美国中西部作物种植带气温大致温和，且美国农业部预期秋季玉米产量将创纪录，持续限制玉米价格的升幅。在周二美国农业部月度报告公布前的调整头寸拖累玉米价格跌至2010年来最低，之后玉米价格反弹。

周四早上，美国农业部称最新一周出口玉米总计67.07万吨，基本符合分析师预期。最大的买家是哥伦比亚、韩国和不知名目的地。

乌克兰农业部表示，截至8月14日，2014/15年乌克兰谷物出口达到330万吨，较上年同期上升约40%。

CBOT-9月合约 收涨4美分，报每蒲式耳3.62美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为219,867口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)