《全球汇市》美元在交投清淡中小升，从早盘跌势中反弹

* 上周美国初请失业金人数上升，该报告最初令美元受压

* 美元前景仍然亮丽

路透纽约8月14日 - 美元周四从早盘的跌势中反弹，交投整体清淡，受美股上涨提振，因乌克兰和中东紧张局势缓和。

美国30年期公债标售需求强劲支撑公债价格上涨，拉低公债收益率，分析师说，这反过来支撑了美元。

“市场普遍的人气是，目前除美国资产外，没有其他选择，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien说，“所以看到美国公债价格、美股和美元一起上涨。”

通常，公债价格上升，公债收益率下降，对美元不利，因为它意味了给投资者的回报下降。但Lien表示，如果公债价格上涨是反映对美国资产需求强劲，美国公债价格上升可能为美元提供支撑，下午稍早进行的30年期美国公债标售就是一个例子。

在纽约尾盘，美元兑日圆 上涨0.1%，报102.47日圆。美元兑欧元 也从跌势中反弹，最新持平在1.3367美元。

周四政治忧虑减弱，提振了股市和美元表现，之前俄罗斯总统普京发表被视为立场缓和的讲话。

周四稍早，美元兑欧元跌至日内低位，因最新一周美国初请失业金人数上升。周三美国零售销售数据意外持平和周四初请失业金数据巩固了对美联储不急于升息的预期。美国利息上升，通常会提升美元的吸引力，因它提振一些美国资产的收益。

许多分析师说，尽管美国初请失业金人数报告疲弱，但相比欧元和日圆，美元前景仍然亮丽，因日本和欧元区经济仍在困境中挣扎。本已表现十分疲弱欧元区经济受到沉重打击，因欧元区最大经济体德国受到俄乌危机的负面冲击。

与此同时，仍深陷衰退的日本经济第二季萎缩6.8%。一些策略师预计，美元兑日圆到今年年底将触及109日圆。

“美国和其他工业国的货币政策前景背离仍然是支持美元的主要因素，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师说。