美股盘后：应用材料公布业绩后股价上扬1.8%

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透8月14日 - 应用材料 周四在美股盘后上扬1.8%，之前该公司公布季度业绩。
应用材料称，第三季经调整后非GAAP每股收益为0.28美元，营收增长15%，至22.7亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计，应用材料第三季每股收益0.27美元，营收为22.9亿美元。
应用材料预计，第四季经调整后摊薄的非GAAP每股收益在0.25-0.29美元之间。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计，应用材料第四季每股收益0.26美元，营收为22.8亿美元。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。