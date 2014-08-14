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市场报道 | 2014年 8月 15日 星期五 04:27 BJT

美股盘后：应用材料公布业绩后股价上扬1.8%

路透8月14日 - 应用材料 周四在美股盘后上扬1.8%，之前该公司公布季度业绩。

应用材料称，第三季经调整后非GAAP每股收益为0.28美元，营收增长15%，至22.7亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计，应用材料第三季每股收益0.27美元，营收为22.9亿美元。

应用材料预计，第四季经调整后摊薄的非GAAP每股收益在0.25-0.29美元之间。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计，应用材料第四季每股收益0.26美元，营收为22.8亿美元。(完)
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