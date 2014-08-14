美股盘后：可口可乐与MONSTER达成长期战略合作协议，两股齐升

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透8月14日 - 可口可乐 周四在美股盘后上扬1.3%，MONSTER BEVERAGE CORP暴涨19.3%，之前可口可乐和MONSTER BEVERAGE达成长期策略合作协议。
可口可乐称，将购买MONSTER 16.7%的股权，并在后者董事会中占有两个席位。
根据协议，可口可乐将支付21.5亿美元的现金，并将旗下全球范围的能量饮料业务转至MONSTER麾下，而MONSTER将向可口可乐发行普通股，并将非能量饮料业务转至可口可乐旗下。预料交易将在今年底或明年初完成。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。