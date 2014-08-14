美股盘后：可口可乐与MONSTER达成长期战略合作协议，两股齐升

可口可乐称，将购买MONSTER 16.7%的股权，并在后者董事会中占有两个席位。

根据协议，可口可乐将支付21.5亿美元的现金，并将旗下全球范围的能量饮料业务转至MONSTER麾下，而MONSTER将向可口可乐发行普通股，并将非能量饮料业务转至可口可乐旗下。预料交易将在今年底或明年初完成。(完)