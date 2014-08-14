金砖国家：8月14日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透8月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月14日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周四上涨0.14%，报1,072.37点。
中国股市：沪综指收跌，有色、钢铁等资源类股跌幅居前
香港股市：受内地股市拖累小幅收跌，中资能源股遭遇获利了结
中国汇市：人民币即期小幅收升，市场在6.15关口附近保持谨慎
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拉美股市：巴西股市收盘上扬，受助于一些企业公布的季度财报较好。巴西指标股指Bovespa 收盘上涨0.36%，报55,780.41点。
拉美汇市：多数拉美货币上扬，因美就业数据缓解了美联储提前升息忧虑
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南非股市：连续第三日下跌，因企业财报不佳，打压标准银行 和矿企Harmony Gold 等公司股价下滑。指标Top-40绩优股指数 收跌0.42%，报45,920点；综合指数 下滑0.38%，收报51,073点。
南非汇市：兰特兑美元升向10.5兰特关口，因美国数据推迟联储升息预期
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印度股市：跟随亚洲股市上涨，并创近两周半最高收位，ICICI Bank 等蓝筹股上涨，因全球经济数据疲软令市场预期各国央行可能继续刺激经济。指标BSE指数 涨0.71%或184.28点，收报26,103.23点，为7月25日触及纪录高位26,300.17点以来最高收位。NSE指数 收高0.67%或52.15点，报7,791.70点，为7月24日以来的最高收位，较7月25日触及的纪录高位7,840.95点仅差0.6%。
印度汇市：印度卢比收在60卢比上方，创下5月中大选以来的最大单日涨幅，因预期全球各国央行将继续激励经济，提振新兴市场资产。卢比兑美元 收报60.76/77，周三收在61.215/225。
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俄罗斯股市：指标股指 涨0.91%，报1,231.940点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.9%，报668.56点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.1%，报36.0360卢布；卢布兑欧元 涨0.19%，至48.0605卢布。(完) (编译 王丽鑫；审校 王兴亚)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。