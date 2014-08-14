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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 07:24 BJT

金砖国家：8月14日股汇市收盘纵览

路透8月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月14日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周四上涨0.14%，报1,072.37点。

中国股市：沪综指收跌，有色、钢铁等资源类股跌幅居前

香港股市：受内地股市拖累小幅收跌，中资能源股遭遇获利了结

中国汇市：人民币即期小幅收升，市场在6.15关口附近保持谨慎

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拉美股市：巴西股市收盘上扬，受助于一些企业公布的季度财报较好。巴西指标股指Bovespa 收盘上涨0.36%，报55,780.41点。

拉美汇市：多数拉美货币上扬，因美就业数据缓解了美联储提前升息忧虑

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南非股市：连续第三日下跌，因企业财报不佳，打压标准银行 和矿企Harmony Gold 等公司股价下滑。指标Top-40绩优股指数 收跌0.42%，报45,920点；综合指数 下滑0.38%，收报51,073点。

南非汇市：兰特兑美元升向10.5兰特关口，因美国数据推迟联储升息预期

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印度股市：跟随亚洲股市上涨，并创近两周半最高收位，ICICI Bank 等蓝筹股上涨，因全球经济数据疲软令市场预期各国央行可能继续刺激经济。指标BSE指数 涨0.71%或184.28点，收报26,103.23点，为7月25日触及纪录高位26,300.17点以来最高收位。NSE指数 收高0.67%或52.15点，报7,791.70点，为7月24日以来的最高收位，较7月25日触及的纪录高位7,840.95点仅差0.6%。

印度汇市：印度卢比收在60卢比上方，创下5月中大选以来的最大单日涨幅，因预期全球各国央行将继续激励经济，提振新兴市场资产。卢比兑美元 收报60.76/77，周三收在61.215/225。

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俄罗斯股市：指标股指 涨0.91%，报1,231.940点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.9%，报668.56点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.1%，报36.0360卢布；卢布兑欧元 涨0.19%，至48.0605卢布。(完) (编译 王丽鑫；审校 王兴亚)
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