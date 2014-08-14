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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 06:05 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月14日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 47.82 -0.18 -0.37 2434435

搜狐 57.81 -0.80 -1.36 331039

网易 85.41 +1.35 +1.61 694609

百度 219.58 +0.99 +0.45 2360673

台湾

台湾积体电路 20.53 +0.20 +0.98 1507152

联电 2.13 +0.00 +0.00 284004

日月光 6.27 +0.28 +4.67 167023

硅品精密 7.16 +0.21 +3.02 829032

和信超媒体 0.93 +0.01 +1.11 102422

友达 4.58 +0.00 +0.00 23789

中华电信 30.67 -0.02 -0.07 22308

台湾国际航电 55.75 +0.10 +0.17 506307

香港

中国移动 58.35 +1.80 +3.18 624309

中国联通 16.69 +0.00 +0.00 113125

中国电信 53.62 -0.91 -1.67 18533

中芯国际 4.61 +0.13 +2.90 12993

电讯盈科 6.36 +0.01 +0.24 262

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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