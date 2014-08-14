更新版 1-《全球汇市》美元在交投清淡中小升，从稍早跌势中反弹

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 上周美国初请失业金人数上升，该报告最初令美元受压
* 美元前景仍然亮丽 (新增文末汇率表格)
路透纽约8月14日 - 美元周四从稍早的跌势中反弹，交投整体清淡，受美股上涨提振。乌克兰和中东紧张局势缓和。
美国30年期公债标售需求强劲支撑公债价格上涨，拉低公债收益率，分析师说，这却支撑了美元。
“市场普遍的人气是，目前除美国资产外，没有其他选择，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien说，“所以看到美国公债价格、美股和美元一起上涨。”
通常，公债价格上升，公债收益率下降，对美元不利，因为它意味了给投资者的回报下降。但Lien表示，如果公债价格上涨是反映对美国资产需求强劲，美国公债价格上升可能为美元提供支撑，下午稍早进行的30年期美国公债标售就是一个例子。
在纽约尾盘，美元兑日圆 上涨0.1%，报102.47日圆。美元兑欧元 也从跌势中反弹，最新持平在1.3367美元。
周四政治忧虑减弱，提振了股市和美元表现，之前俄罗斯总统普京发表被视为立场缓和的讲话。
周四稍早，美元兑欧元跌至日内低位，因最新一周美国初请失业金人数上升。周三美国零售销售数据意外持平和周四初请失业金数据巩固了对美联储不急于升息的预期。美国利率上升，通常会提升美元的吸引力，因它提振一些美国资产的收益。
许多分析师说，尽管美国初请失业金人数报告疲弱，但相比欧元和日圆，美元前景仍然亮丽，因日本和欧元区经济仍在困境中挣扎。本已表现十分疲弱的欧元区经济受到沉重打击，因欧元区最大经济体德国受到俄乌危机的负面冲击。
与此同时，仍深陷衰退的日本经济第二季萎缩6.8%。一些策略师预计，美元兑日圆到今年年底将触及109日圆。
“美国和其他工业国的货币政策前景背离仍然是支持美元的主要因素，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师说。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3362 1.3364 -0.01 -2.79 1.3745
美元/日圆 102.43 102.41 +0.02 -2.73 105.30
欧元/日圆 136.91 136.86 +0.04 -5.34 144.63
美元/瑞郎 0.9065 0.9074 -0.10 +1.53 0.8928
英镑/美元 1.6685 1.6686 -0.01 +0.78 1.6556
美元/加元 1.0899 1.0910 -0.10 +2.63 1.0620
澳元/美元 0.9317 0.9302 +0.16 +4.53 0.8913
欧元/瑞郎 1.2116 1.2127 -0.09 -1.26 1.2271
欧元/英镑 0.8007 0.8007 +0.00 -3.50 0.8297
新西兰元/美元 0.8492 0.8455 +0.44 +3.49 0.8206
美元/挪威克朗 6.1576 6.1590 -0.02 +1.51 6.0663
欧元/挪威克朗 8.2290 8.2302 -0.01 -1.32 8.3387
美元/瑞典克朗 6.8590 6.8731 -0.21 +6.56 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.1677 9.1879 -0.22 +3.62 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。